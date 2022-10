El León, no le pierde pisada

Anoche tuvo continuidad la fecha 14 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. 9 de Julio sacó adelante un partido chivo ante Argentino Quilmes y con goles de Agustín Vera (35m PT), Martín Sterren (4m ST) y Facundo Maldonado (39m ST) le ganó 3-1 y quedó a dos del líder, Ben Hur, que juega mañana. El ‘Cervecero’ se había puesto arriba en el marcador con el tanto de Nicolás Vitarelli Góngora (10 MP). En Reserva fue 0 a 0.

En otro juego, Atlético de Rafaela le ganó 2-1 al Deportivo Aldao. Brian Boro (7m PT) y Alexandro Ponce (37m ST) anotaron para la ‘Crema’, mientras que Mariano Cavallero (40m PT) marcó para el local, que terminó con dos menos por las expulsiones de Facundo y Emanuel Dacci, a los 36m y 49m del complemento. En Reserva también ganó Atlético, pero 4 a 1.

Otro que ganó fue el Deportivo Tacural. Fue 3-1 a Argentino de Vila con goles de Matías Tejeda (40m PT y 20m ST), y Milton Ruíz Díaz (35m ST). Para la visita anotó Gonzalo Manelli (10m ST). En Reserva también ganó Tacural, 2-1



Domingo: 15.30hs Sportivo Norte vs Bochazo (Franco Ceballos), Dep. Ramona vs Ben Hur (Leandro Aragno), Ferrocarril del Estado vs Peñarol (Sebastián Garetto), Atlético María Juana vs Dep. Libertad (Terna de Liga San Martín), Brown San Vicente vs Florida de Clucellas (Rodrigo Pérez).



LAS POSICIONES. Ben Hur 35, puntos; 9 de Julio 33; Ferrocarril del Estado 24; Arg. Quilmes 24; Atlético de Rafaela 24 (*); Dep. Tacural 21; Brown San Vicente 20; Dep. Ramona 20; Dep. Libertad 17; Sportivo Norte 16; Dep. Aldao 16; Peñarol 16; Unión (*) 16; Florida de Clucellas 15; Arg. de Vila 15; Atlético María Juana 13; Bochazo 8; Talleres María Juana 4.



(*) Unión y Atlético tienen un encuentro pendiente.