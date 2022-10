Colón fue eficaz y goleó al Pincha

Colón de Santa Fe, envuelto en una crisis institucional, dio la sorpresa y goleó 4 a 2 a Estudiantes en La Plata, en partido de la 22da fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Este partido terminaría significando el adiós del entrenador Ricardo “Ruso” Zielinski, algo que se confirmó luego del encuentro.

Los goles de Colón fueron de Santiago Pierotti, Luis “Pulga” Rodríguez en dos ocasiones y Ramón “Wanchope” Ábila, mientras que para el local marcaron Fernando Zuqui y Fabián Noguera.

El “Sabalero”, con el debut de Marcelo Saralegui como su DT, volvió a la victoria después de seis encuentros, mientras que Estudiantes sumó su tercera caída consecutiva y complicó sus chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

“Ricardo nos ha manifestado su deseo de no continuar. Tenemos en él un afecto muy marcado. Queremos agradecerle a Zielinski por este viaje de 2 años en que hemos vuelto a ser. A partir de mañana dirigirá Quatrocchi”, explicó el presidente Martín Gorostegui.

Este sábado, el ex futbolista de Estudiantes Pablo Quatrocchi se hará cargo del primer equipo, en principio, hasta fin de torneo.

Gorostegui luego agregó: “En momentos como este, los desenlaces son rápidos. Cuando nos miramos a los ojos, nos damos cuenta de la intención de cada uno. No podemos decirle otra cosa que no sea ‘Gracias’”.