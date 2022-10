"La posibilidad de avanzar y crecer es trabajar juntos"

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El presidente Alberto Fernández visitó la provincia de Río Negro y aseguró que "la única posibilidad que tiene la Argentina de poder avanzar y crecer es trabajar juntos".

"La única posibilidad que tenemos los argentinos de poder avanzar y crecer es trabajar juntos, unidos, dejando las diferencias de lado", sostuvo el mandatario.

Al encabezar el acto de entrega de viviendas en la ciudad de General Roca, el jefe de Estado buscó apaciguar el clima político y celebró que la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, estuviera presente a pesar de pertenecer a otro partido: "Una de las cosas que tenemos que aprender los argentinos es a escucharnos y a respetarnos a pesar de las diferencias", expresó.

Alberto Fernández viajó acompañado de sus ministros Martín Soria (Justicia) y Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat) en el Tango 04, quienes participaron del acto junto con la intendenta local, María Emilia Soria.

"Necesitamos que la gente esté mejor, viva mejor. La política no tiene sentido si no es para mejorar las condiciones de vida de la gente", remarcó Fernández, quien destacó que Carreras "está trabajando codo a codo con el Gobierno nacional".

"La Argentina necesita que nos escuchemos, no que nos chiflemos. Cuando nos toca gobernar tenemos un solo objetivo en la cabeza, que es mejorar la ida de los argentinos", agregó el jefe de Estado.

"Todos hacemos falta, nadie sobra. Todos necesitamos de todos para que la Argentina salga adelante. La Argentina lo que menos necesita es que nos silbemos, nos maltratemos y aparezca la violencia una vez más: violencia de ningún modo, ni la física, ni la verbal", reiteró el Presidente ante un auditorio colmado de familias beneficiarias del programa.

Al destacar la política habitacional de su gestión, el mandatario criticó al Gobierno de Cambiemos y afirmó que "paralizaron la construcción de viviendas porque creyeron que el mercado estaba en condiciones de resolver este problema y les dijeron a los ciudadanos que vayan a pedirle a los bancos el dinero necesario para comprar una vivienda".

"Ahora, miles de argentinos están penando con los créditos UVA", cuestionó el Presidente.

La gobernadora fue la encargada de recibir al mandatario en el aeropuerto Arturo Illia tras el viaje que duró una hora y media. Según supo NA, el único momento en el que ambos funcionarios intercambiaron palabras fue durante el trayecto al barrio de las 62 viviendas, donde los esperaban para dar inicio a la ceremonia.

Fuentes calificadas le contaron a NA que se trató de una actividad compleja que demandó trabajo producto de las diferencias entre los espacios políticos a los que pertenecen Carreras (Juntos Somos Río Negro) y María Emilia Soria (Partido Justicialista).