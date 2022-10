Oficial: Medrán seguirá siendo el DT de la “Crema” en el 2023

El Consejo Directivo informa que Ezequiel Medrán seguirá siendo el entrenador del plantel superior en vistas a la temporada 2023 de la Primera Nacional. ¡¡Éxitos Eze!!, comunicaron en las redes sociales del club con una foto para ilustrar esta información que se esperaba sea anunciada.

“Tuvimos una reunión con Diego (Kurganoff) y Andrés (Boidi) para poder darle una continuidad al proyecto y es importante tener un respaldo en el trabajo, en que todos sigamos enfocados en lo que viene, en terminar de la mejor manera este torneo y después afrontar de la mejor manera la Copa Santa Fe, para luego sí empezar con la reestructuración”, contó el propio Medrán.

“En el fútbol necesitás tiempo para trabajar, imponer la idea, generar esa identidad y creo que lo conseguimos”, señaló Ezequiel, que luego argumentó: “De la manera que nos estamos despidiendo del torneo, que estamos enfrentando cada partido de local, imponiendo nuestro juego, la idea, la estrategia, logrando el objetivo, el resultado, creo que fueron señales positivas”.



-Hoy se valora mucho más la decisión que tomaste, de jugártela por completo en venir en un momento tan complejo para sacar al equipo a flote.

-Cuando vine sabía que la situación era compleja, estoy formando mi carrera pero no tenía dudas. Hoy lo estoy disfrutando, estoy contento de estar en la institución en la que estoy, de haber tomado el riesgo de venir al club. Una institución que te da la posibilidad de trabajar con total comodidad, con una infraestructura tremenda, que hay plantel, que estaba en una situación compleja y lo terminamos de acomodar para ser competitivos y terminar mejor el año.

Lo tomé como un gran desafío y estoy muy contento de estar en Rafaela.

-¿Costó más de la cuenta que aparezca ese equipo que pretendías?

-Lo normal. Siento que el proceso tenía que tener un tiempo. Fue cuesta arriba porque la situación es compleja desde lo anímico, emocional, salir a competir en una situación incómoda donde Atlético no esta acostumbrado a pelear, fue duro. Hubo una unión importante desde todo punto de vista y eso se destaca, es importante porque en un tramo final, donde muchas veces es difícil tener la entereza de salir adelante el grupo lo tuvo y salimos de una situación importante.

-Se termina septiembre, el mejor mes que tuvieron en el año…

-Fue un mes productivo, donde se jugaron cosas importantes y el plantel tuvo la capacidad de salir ileso, de trabajar, de imponerse. Hay equipos que se les volvió muy cuesta arriba conseguir los puntos y los jugadores tuvieron una entereza de salir a trabajar los partidos y de sumar, que era importante. Hoy tener la situación resuelta con el descenso, a dos fechas del final, te da mucha tranquilidad.

-El objetivo era claro pero Copa Santa Fe le dio grandes satisfacciones y soluciones…

-Si, nos enfocamos en Primera Nacional pero la Copa Santa Fe fue muy importante para nosotros porque hemos dado minutos a jugadores, hemos tomado evaluaciones a través de esos partidos que nos sirvió para que agarren ritmo de competencia y a la hora de utilizarlos para PN nos den una respuesta, fue muy bueno. El mix que hemos utilizado potenció a chicos del club que han salido fortalecidos, y eso es bueno.

-¿Qué se puede saber de la charla que mantuviste con los dirigentes?

-Fue una charla general, empezaremos a profundizar temas puntuales, como institución, plantel y cuerpo técnico. Queremos terminar este torneo de la mejor manera, tenemos Copa Santa Fe también. Queremos enfocarnos en lo inmediato y resolver esas situaciones deportivas. Tenemos a disposición a todo el plantel, queremos contar con todos y luego se hará una evaluación individual y se tomarán decisiones.

-Y ahora van a Santiago del Estero a todo o nada, a buscar esa primera victoria de visitante en el año.

-Nos queda la última bala. Esta posibilidad que nos agarra en un gran momento, finalizando el torneo. Está en nosotros en no aislarnos de lo que pide el campeonato, cuando vos batallas tanto y llegas al objetivo, inconscientemente esa tranquilidad esta, influye, esperemos que sea en positivo, para que puedan soltarse mas y el equipo pueda rendir de mejor manera.

Estará en cómo lo interpretemos, hay gente con mucha experiencia, madura, con chicos jóvenes con muchas ganas, y un buen ida y vuelta. Entender eso, es una linda oportunidad de salir a sumar y si Dios quiere de tres.