Cantero remarcó la propuesta de recuperar los días de clases

Mientras se aguarda al lunes para una nueva reunión entre Amsafe y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de una extensa y conflictiva discusión salarial, la ministra de Educación Adriana Cantero volvió a expresarse públicamente.

De acuerdo a la publicado por El Litoral, Cantero se mantuvo firme e indicó que la oferta salarial no se va a mover, argumentando que el gremio que representa a los docentes públicos es el único de la provincia que no aceptó la propuesta, remarcando que es una de las más altas del país.

De cara a la reanudación de la paritaria docente el próximo lunes a las 10 horas, la ministra aseguró que desde el Gobierno “esperan que ya tenga fin”. Tras ser consultada por la opción de descontarle los días a los docentes que se adhirieron al paro, Cantero manifestó: “Como responsable del Ministerio quiero hablar más de los días de recuperación que los de descuento. Han dejado a los chicos más humildes sin los días de clases que han tenido derecho otros chicos”, agregando que “no hay en el país una experiencia igual de 17 días de paro siendo la provincia que más paga”.

La funcionaria provincial luego detalló: “Hemos propuesto que hay que recuperar clases efectivas. A pesar de que los docentes deben permanecer en las escuelas hasta el 30 de diciembre, se dictarían clases hasta el 23”.

Sobre cómo continuaría la metodología, Cantero aseguró que se solicitará intensificación pedagógica en febrero para aquellos que no hayan alcanzado los objetivos fundamentales. “Nuestro propósito es que puedan aprender más y mejor”, resaltó.

Anclando sus declaraciones a la presentación artística en La Redonda, expresó: “Hoy (viernes) a pesar de este contexto, estamos trabajando para que 10 mil niños accedan a una muestra maravillosa con una experiencia con el arte. Esto demuestra nuestro compromiso”. De cara a la continuidad de la paritaria, pidió “reflexión serena” de Amsafe para que “todas estas cosas entren en el análisis, sobre todo no seguir quitándole días de clase a los chicos”.