“Debemos ver al cooperativismo y al mutualismo como un camino necesario”, señaló Alex Roig

“Hay más de 27 millones de argentinos vinculados de una forma u otra forma a cooperativas y mutuales, pero no hay una correspondencia en el imaginario social, que está más bien partido entre el Estado y el mercado. Nuestro sueño es que cualquier chico o chica en este país pueda desear ser cooperativista o mutualista, que sepa que cuando termina sus estudios puede trabajar en políticas públicas, en una sociedad anónima o en una entidad cooperativa o mutual”, expresó el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Alexandre Roig.

Lo hizo días atrás en el programa radial que conduce el dirigente cooperativista Edgardo Form, donde aseguró que “esto es importante para el sector pero fundamentalmente es importante para el país, ya que en este punto de la crisis que atravesamos, si no vemos que el cooperativismo y el mutualismo no son una simple alternativa sino un camino necesario, entonces la crisis se profundizará”.

Consultado por los principales ejes de su gestión, Roig aseguró que busca “sostener la visión que instalara (el ex presidente del Inaes) Mario Cafiero del cooperativismo y el mutualismo en el centro de un modelo de producción y de trabajo” y adelantó tres medidas.

En primer lugar, una “reforma profunda” en el proceso de matriculación de las entidades, “lo cual es un derecho”. Luego, facilitar el crédito productivo dentro del sistema cooperativo y mutual. Finalmente, constituir un sistema de formación y capacitación que articule distintas ofertas existentes en el ámbito académico e institucional de la economía solidaria.

En su diálogo con el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y vice de Cooperar, Roig también se refirió al plano internacional, en virtud del trabajo que viene llevando adelante el Inaes junto a la Cancillería y la Confederación Cooperativa en el Mercosur, entre otros ámbitos.

“Queremos avanzar en la posibilidad de que haya cooperativas transfronterizas y potenciar los intercambios productivos y comerciales. También tenemos una agenda relacionada con el tema alimentario y con la cuestión financiera, que esperamos continúe una vez que Argentina deje la presidencia pro-témpore del Mercosur.”

El presidente del Inaes, por último, ponderó otras líneas de actuación que está impulsando el organismo en cuanto al desarrollo local, de la mano de las 130 mesas del asociativismo conformadas a lo largo y ancho del país; a la equidad de género, a partir de una nueva unidad transversal que aborda el tema dentro y desde el propio Instituto; y a la democratización del consumo, a partir del fortalecimiento de las cooperativas de esa rama y de las proveedurías mutuales.