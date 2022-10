CRAR busca otro triunfo para seguir en carrera

Este sábado se jugará la quinta fecha de la Reclasificación A del torneo Regional del Litoral, en la que CRAR estará recibiendo a Jockey de Venado Tuerto. El partido principal tendrá inicio a las 16 y será arbitrado por Fernando De Feo. Previamente jugarán las pre-reservas, a las 12.45 (Martín Jaime), y las reservas a las 14.15 (Mariano Fernandez).

El equipo Verde viene de imponerse en Rosario ante Logaritmo y necesita una victoria, en lo posible con bonus, para superar a su rival en este partido y tratar de seguir de cerca a Universitario de Rosario, que marcha segundo detrás del puntero Rowing.

La formación titular dispuesta por el Head Coach Quique López Durando, en esta oportunidad con algunos cambios posicionales entre los backs, es con: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Jonatan Viotti; Mariano Ferrero (c) y Juan Cruz Karlen; Manuel Mandrille, Facundo Aimo y Nicolás Gutiérrez; Esteban Appo y Pablo Villar; Ignacio Martinez, Santiago Kerstens, Leonardo Sabellotti, Mateo Villar; Martín Bocco.

Los demás partidos de la jornada serán: Provincial de Rosario vs. Rowing (Lucas Palacios); Universitario de Rosario vs. Alma Juniors de Esperanza (Carlos Perrone) y Los Caranchos vs. Logaritmo (Emiliano Coll).

Posiciones: Rowing 20; Universitario 16; Jockey de Venado Tuerto 13; CRAR y Los Caranchos 11; Alma Juniors 9; Logaritmo 2; Provincial 0 (descendido).