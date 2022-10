Nadal vendrá a Argentina

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El tenista Rafael Nadal volverá a la Argentina para enfrentar en una exhibición a Casper Ruud el próximo 23 de noviembre, en el Arena Parque Roca, en lo que será su última gira como tenista profesional por América Latina. Ambos tenistas son ex campeones del ATP de Buenos Aires y el encuentro se da en el marco de la revancha de lo que fue el último enfrentamiento entre ellos en Roland Garros. La fecha será el miércoles 23 de noviembre cuando se haya terminado de jugar el ATP Finals, el último torneo del circuito donde los dos están clasificados.

Nadal, el tenista que ostenta el récord de más títulos de Grand Slams de la historia, dirá presente en la Argentina en el marco de su gira Latinoamericana y estará jugando un partido que promete ser electrizante de principio a fin. Su rival, Casper Ruud, reciente finalista del US Open y actual número 3 del mundo, viene siendo una de las revelaciones del circuito en este último tiempo, ya que estuvo a tan solo un partido de convertirse en el número uno del ranking mundial.

Este viernes Ruud tuvo una derrota impensada en Seúl que permitió que Nadal accediera al puesto número 2 del ranking mundial por detrás de Carlos Alcaraz y, de esta manera, se trata de la primera vez que dos jugadores españoles lideran la tabla.

Los dos deportistas son ex campeones del ATP de Buenos Aires, Nadal en 2015 y Ruud dos veces, en 2020 y 2022, mientras que será la primera vez que se enfrenten en la Argentina. El número 2 del mundo visitó el país en diversas oportunidades, pero una de las más recordadas fue en 2013 cuando participó de una doble despedida de David Nalbandian: la primera en la Rural y la otra en el estadio Orfeo de Córdoba.

Las entradas de la experiencia VIP estarán a la venta a partir del lunes 3 de octubre e incluyen diferentes tipos de actividades además de poder ver el partido desde una posición privilegiada.