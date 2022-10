De hacer TikToks al teatro: Vale con Bigotes llegarán a la ciudad

Para todos, TikTok es la red social del momento. Aunque Instagram no se queda atrás con sus Reels y novedades, la red de videos de corta duración es puro entretenimiento: challenges, baile, maquillaje y tips de los más inusuales son los que se pueden encontrar deslizando la pantalla. Este fenómeno crece cada vez más, al igual que su comunidad; miles y miles de personas siguen a sus influencers favoritos, buscan sus preferencias y eligen qué ver.

De esa red surge Vale con Bigotes, una pareja que hace comedia con lo cotidiano, con las cosas de la casa, la relación con su suegra, el precio de la comida y la vida en sí misma. Hoy tienen 1.2 millones de seguidores en la plataforma que los vio nacer y en Instagram, más de 180 mil. La novedad es que este dúo hilarante llegará a Rafaela para hacer de sus videos un espectáculo a lo grande.

En diálogo con Bigote, comenta para este medio algunos detalles del show:

"Vale con Bigotes surge porque nos conocemos de muy chicos, desde los 7 años. Éramos amigos y con el tiempo, ya de grandes, nos pusimos de novios, nos conocimos más, nos enamoramos y tuvimos dos hijos —Joaquina (14) y Beltrán (6)—. Vale con Bigotes nace definitivamente con la pandemia estando encerrados en casa. Vale hacía videos para divertirse y un día me hizo participar a mí; tuvimos una repercusión terrible porque estábamos juntos. La gente se reía de las cosas que ella me preguntaba y que yo le contestaba. Empezó a pasar algo muy mágico; cada vez más gente nos veía y se divertía con nosotros. Nos escribían de todos lados diciéndonos que la tristeza de la pandemia se iba porque le hacíamos bien. Nunca pensamos que íbamos a tener este éxito; hacer reír a la gente y que la gente se ría con nosotros y que disfrute de lo que hacemos en TikTok, es maravilloso", expresa el famoso Bigote, quien fuera de escena trabaja en el área de logística de una empresa del rubro agrícola. Como a muchos, la pandemia los llevó a unirse a TikTok, plataforma que prometía divertir y entretener para distenderse de la realidad angustiante del Covid-19.

"Un día apareció alguien más loco que nosotros y nos ofreció llevar esto al teatro. Debutamos en el teatro Astral de Buenos Aires, uno de los 3 teatros más importantes de Argentina. No pudimos creer cuando salimos y había 1100 personas aplaudiendo, gritando. Todavía hoy no lo podemos creer", agrega Bigote.

Sin dudas, pasar de la pantalla a los escenarios necesita de confianza, ensayos y dinamismo. "Lo que van a ver es el humor que manejamos nosotros; una pareja contando cosas de pareja sumado a un gran espectáculo que dirigió Ernesto Medela, quien le dio un marco muy teatral, muy de show".

El público rafaelino tendrá la oportunidad de verlos en escena, de dejar los celulares y sentarse en las butacas de un teatro. "De verdad pasa algo increíble: durante una hora y media la gente no para de reírse a carcajadas. Es de mucha interacción entre el público y nosotros, hablamos con ellos todo el tiempo".

Vale con Bigotes viven un presente lleno de risas, alegría y diversión, una nueva experiencia para esta pareja que lleva más de una década juntos: "Estamos viviendo algo mágico entre la gente y nosotros que nunca esperamos, que nos sorprende, que nos alegra, que disfrutamos mucho. Esperemos que en Rafaela suceda lo mismo que sucede en cada lugar del país que recorremos y que lo disfruten mucho".

Para concluir la entrevista, nos comentó sus proyectos a futuro: "Ahora estamos girando por el país. Después de Santa Fe, nos vamos para Córdoba, Mar del Plata y en octubre otra vez hacemos el Teatro Astral. En el verano vamos a hacer una gira por toda la Costa Atlántica".

La cita es, entonces, hoy a las 21:00 en el Teatro Lasserre. Aún se pueden adquirir entradas en la boletería del teatro, de 15:00 a 19:00 ingresando por la secretaría. También online, en https://www.ticketway.com.ar/#/cartelera?evento=678. El valor en platea baja es de $ 3300 y en planta alta de $ 2860.