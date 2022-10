Noemí Vallone, con sus diseños conquista las pasarelas del mundo

Noemí Vallone es una destacada diseñadora de indumentaria de Rafaela. Su currículum es fascinante. Si bien estudió Diseño de Modas en el año 1992, el diseño es su pasión desde que era una niña. A poco tiempo de recibirse, en 1994, recibió el 1° Premio Artesanal Rústico en la 3° Muestra Nacional de Diseñadores de Moda. Participó en muestras internacionales, avaladas por el Concejo Municipal, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Relaciones Internacionales. Impartió capacitaciones de Indumentaria para niños y Diseño de Lencería. Desde el año 2001 hasta el 2020 fue directora del curso de Diseño de Indumentaria de la Escuela Dr. Américo Tosello. Cabe destacar que, a raíz de la pandemia, este curso se reconvirtió en un curso online que se dicta a través de una plataforma y cuenta con alumnas de todo el país. Desde el año 2008, por siete años consecutivos, recibió el premio Arcángel San Rafael por Moda y Diseño de Alta Costura. Fue distinguida por “Mujeres por Rafaela” como mujer Destacada 2014 en Moda y Diseño.

Su trabajo, delicadeza y gran sentido de la moda le han valido para ser convocada por las grandes pasarelas de la moda como en Madrid y Granada para presentar las colecciones. En unos días viajará a México donde presentará su última colección.

Su empresa se llama Noemí Vallone Alta Moda y la integran sus hijas Paula, Julieta y Natalia. Todas las que busquen vestidos, trajes de alta costura para fiestas y eventos, deben saber que en el local de Noemí contarán con la asesoría de profesionales de primer nivel que pondrán toda su dedicación para guiar y ofrecer lo mejor.

Para conocer más sobre ella, su marca y los próximos desafíos, le hemos realizado la siguiente entrevista.

¿Cuál fue tu primer acercamiento a la moda y cuándo decidiste ser diseñadora?

Creo que nací para esto, desde chica mientras mis amigas jugaban yo fabricaba trajes que después usábamos en los juegos. Estudié diseño cuando mis hijas eran pequeñas y tuve la posibilidad de realizar la carrera aquí. Además, durante la pandemia, pude realizar una Diplomatura en Diseño de Moda e Indumentaria de la Universidad Tecnológica Nacional.

Tus hijas integran tu equipo de trabajo ¿qué es lo que más te gusta de eso?

Que mis hijas integren esta pequeña empresa es lo más lindo de mi carrera, sin ellas nuestra marca no sería lo que es. Ellas le dan el toque de su juventud y todo el empuje de sus años.

¿Cuál crees que ha sido el mayor reto laboral al que has tenido que enfrentarte hasta la fecha?

El mayor reto laboral fue superar la pandemia. Fueron 18 meses sin trabajar, fueron momentos muy tristes y de mucha incertidumbre, donde no sabía si volveríamos. Por suerte la gente nos vuelve a elegir.

Ya contás con varias presentaciones internacionales, y recientemente te han convocado para participar de la semana de la moda en México ¿qué nos podés contar al respecto?

Las presentaciones en el exterior fueron experiencias de mucho crecimiento, pude compartir y conocer a diseñadores de todo el mundo. Con mucha alegría puedo contar que nuestro nuevo desafío es en Durango, México. “Durango Fashion Week” es la primera plataforma de moda allí que reunirá a los principales exponentes del arte y el diseño. Asimismo, se presentarán artistas locales e internacionales, en esa ciudad que es conocida como la tierra del cine, siendo declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

La segunda edición de Durango Fashion Week se celebrará del 5 al 9 de octubre en El Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. Será una semana de desfiles de moda, showroom, workshops y exposiciones. Sus directivos son Grecia Reyes Santander, Productora General y Fundadora, y Jack Ramos, Director General y Cofundador.

En esta oportunidad participarán diseñadores de México, España, Venezuela, Chile, Argentina, República Dominicana y Estados Unidos.

Nos enorgullece y nos da una inmensa felicidad poder mostrar nuestro trabajo en esta oportunidad en suelo mexicano, presentaremos nuestra última colección que denominamos “Rapsodia”.



CONTACTO:

NOEMÍ VALLONE ALTA MODA

Instagram: @noemivallone_altamoda

Teléfono: (03492) 15624975

Dirección: Providenti 608 y Bv Santa Fe 343