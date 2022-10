Se definieron los proyectos de Pulsar Santa Fe

El audiovisual representa un sector de relevancia para la economía de la Provincia de Santa Fe, generando desarrollo productivo, fuentes de trabajo y distribución de la riqueza. Esta industria contribuye de manera superlativa al fortalecimiento de la identidad santafesina.

La provincia de Santa Fe está preparada para llevar adelante el desarrollo de proyectos audiovisuales complejos y de gran escala. “En esa línea el fomento e impulso de las coproducciones y proyectos asociativos con productoras santafesinas de otras provincias o países se vuelve una estrategia destinada a fortalecer el entramado productivo local”, afirma Félix Fiore, subsecretario de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de Santa Fe.

Es por ello que se ha gestado el programa Pulsar Santa Fe que acompaña a los profesionales audiovisuales y casas productoras del territorio santafesino con capacidades industriales en el desarrollo, producción y circulación de sus proyectos. Tal como describe el funcionario “es el ámbito donde las productoras, los compradores de contenidos, técnicos y actores se cruzan para intercambiar ideas, proyectos y hacer negocios que movilicen a la industria”.

Esta iniciativa de los ministerios de Cultura y de Producción, Ciencia y Tecnología cuenta con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones. En su edición 2022, cincuenta y cinco proyectos audiovisuales estarán presentes del 26 al 29 de octubre en El Molino Fábrica Cultural de la ciudad de Santa Fe. La lista de seleccionados es la siguiente:

Desarrollo de Largometraje de Ficción: Dionisio presentado por Francisco Alonso; Kimey por Claudia Schujman; Yo no soy un fantasma por Leonardo Davicino; ¿Dónde está el paraíso? por Judith Battaglia; El hombre de las plumas por Valentina Flynn; Los electrocutados por Micaela Godino; El mundo que te toca por Pez Cine (Santiago King y Federico Actis); Cora por Mauricio Minotti e Isla por Paula Rodríguez.

Desarrollo de Largometraje Documental: Abuelo gaucho presentado por Martín Donatti; Subterráneo: arte y vida de Omar Serra por Gonzalo Couselo; Los visitantes por Pamela Carlino; La serpiente roja del Paraná por Cecilia Sarmiento; Gritos y plegarias por Reina de Pike SRL y Proyecto tablada por Camilo Postiglione Martinetti.

Desarrollo de Series: Nada es para tanto, presentado por Julián López; Caballo muerto por Belén Bertero; La nocturna por Gastón Merino; Aventurados por Nicolás Cefarelli; Once familias por Andrés Dentoni; La tierra que nos dejaron por Lautaro Schurjin; IrracionaLes por Luis San Filippo y Sin serif por Maia Ferro.

Desarrollo de Animación: Los miedos de Imilia presentado por Operaciones Costeras SRL; Inti. La solución está en la naturaleza por Julia Sepliarsky; Chichi por Nahir Franco; Hatker por Alejandro Martin y Cebollan por Gastón Merino.

Proyectos en proceso (Work in Progress): La zorra y la pampa presentado por Leandro Rovere; ILEgal, la lucha por la legalización del aborto en Argentina por Estefanía Andreotti; Guardianes de la memoria por Paula Kuschnir; La boca por Luciano Giardino; Vera y el placer de los otros por Pez Cine (Santiago King y Federico Actis) y La triple fuga por Fisicocine SRL.

Circulación de Largometrajes: Perros del viento presentado por Fisicocine SRL; Tromboneros por Luciano Giardino; Locomotora por Andrés Vernetti; Surfeando el cielo por Mariana Rosa Elena; El señor de los árboles por Agustina Toia; Gonzalo por Gonzalo Giuliano; Extranjero por Ana Taleb; Singapur por Gustavo Postiglione; Fragmento por Laura Wulfson; Un encuentro con Malvinas por María Fernanda Moreno; Rinoceronte por Altocine (Paula Rodríguez).

Circulación de Cortometrajes: Mis miedos presentado por María Laura Mó; La marcha por Erica Rozek; Chico basura por Andrés Almasio; El anzuelo no morderás por José David Apel; La mutuante por Carla Scolari; Café bar por Eugenia Mahieu; Password por Mariana Wenger; Empate Eterno por Nicolás Cefarelli y Desencuentro por Azul Sioli.

Circulación de Serie: Hablando de cosas serias presentado por María Laura Mó.

La selección de los proyectos participantes estuvo a cargo de un comité integrado por representantes de los ministerios de Cultura y de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.