Preventiva para dos jefes de la barra brava de Colón por asociación ilícita

Dos hombres a los que se investiga por integrar una asociación ilícita destinada a cometer delitos en torno a la vida deportiva e institucional del Club Atlético Colón, pero también ilícitos indeterminados en la ciudad de Santa Fe y alrededores quedaron en prisión preventiva.

Además, los dos imputados son investigados por las amenazas sufridas por el cuerpo técnico y por los jugadores de la institución el pasado lunes 20 de septiembre.

Una de las personas a la que se le impuso la medida cautelar privativa de la libertad es Orlando “Nano” Leiva de 48 años, a quien se investiga como jefe de la organización criminal; autor de amenazas coactivas y autor de incitación a la violencia colectiva y partícipe necesario de lesiones leves y daño (agravado en el marco de la ley nacional de Espectáculos Deportivos 23.184).

Por su parte, el otro hombre que quedó en preventiva tiene 42 años y sus iniciales son WDD. Es investigado como miembro de la asociación ilícita y como autor de amenazas coactivas.

Las medidas cautelares fueron ordenadas por la jueza Rosana Carrara en una audiencia llevada a cabo ayer a la mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Previamente, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 solicitó la preventiva y los abogados defensores de los imputados no se opusieron.



OTROS TRES

CONDENADOS

En la mañana de ayer, también fueron condenados otros tres hombres que habían sido imputados el miércoles en el marco de la misma investigación. Se trata de César David Sterli (40 años), Carlos Exequiel Jonatan Godoy (34 años) y Sebastián José Martínez (34 años), quienes fueron condenados por ser miembros de la asociación ilícita.

Los tres hombres, que no tenían antecedentes penales condenatorios, fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional como coautores del delito de asociación ilícita, en carácter de miembros. Las tres personas reconocieron su responsabilidad penal por los hechos ilícitos que se les atribuyeron.

Además de la condena, se les impuso una serie de normas de conducta que también deberán cumplir por tres años: no podrán concurrir a espectáculos deportivos en los que Colón dispute encuentros -ya sea como local, visitante o neutral-; ni estar a menos de 500 metros de prácticas, entrenamientos y concentraciones de los planteles de fútbol profesional del club. Además, se les prohibió contactar al cuerpo técnico, futbolistas, directivos y a cualquier otra persona vinculada a la vida de la institución deportiva.

A Sterli, Godoy y Martínez también se les impusieron las penas por hechos violentos que cometieron en el marco de partidos de fútbol con otros miembros de la facción de la hinchada a la que pertenecían.



MEDIDAS

ALTERNATIVAS

Por último, a otras tres personas que también investiga la Fiscalía se les impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva. Se trata de JMS (39 años) a quien se le atribuyó ser miembro de la asociación ilícita; GSD (18 años) a quien se investiga como coautor amenazas coactivas y MJAL (18 años) quien fue imputado como autor del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Los tres hombres investigados fijaron domicilio, tendrán que presentarse cada 30 días en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), no podrán tener ni portar armas de fuego y deberán abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y de consumir estupefacientes.



EL OTRO JEFE

El otro hombre investigado como jefe de la asociación ilícita es JAL –hermano de Orlando "Nano" Leiva–, quien cumple una condena en la unidad carcelaria de Coronda. El pasado miércoles fue imputado y, en función de que está privado de su libertad, su situación procesal en relación a los nuevos delitos atribuidos se resolverá en los próximos días.



REVENTA Y

CONTROL

La Fiscalía sostuvo que “los dos hombres que quedaron en prisión preventiva, el imputado que ya está privado de su libertad en Coronda y los tres condenados formaron parte de una asociación ilícita que comenzó a funcionar, al menos, en agosto de 2019”.

Se aseguró que “el grupo funcionó de forma permanente, estable y organizada durante varios años”, y se expuso que “tenía como fin cometer delitos en torno a la vida deportiva e institucional del Club Atlético Colón, así como ilícitos indeterminados en la capital provincial y en localidades aledañas”.

“Los dos jefes negociaban con los dirigentes condenados la entrega de dinero en carácter de ‘sueldo’; entradas para que los miembros de Los de Siempre ingresaran gratis a los partidos y para la reventa ilegal; e indumentaria oficial del club, que también era destinada a la reventa”, se añadió.