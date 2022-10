Hockey: Sub 16 del "9" en semifinales

Este viernes se completó la etapa clasificatoria del torneo Regional NEA C de damas Sub 16, que con la organización de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped se disputa en Esperanza. 9 de Julio consiguió vencer en su segunda presentación a Taraguy de Corrientes por 3 a 2 y obtuvo el pasaje a las semifinales. Morena Breckes, en dos oportunidades, y Loana Mendoza anotaron los goles del equipo dirigido por Champy Dominino.

De tal modo, Colón de Santa Fe -que el jueves se había impuesto 1 a 0 a las julienses- fue primero en la Zona A con 6 puntos, 9 de Julio sumó 3 y Taraguy 0, recordando que no se presentó finalmente Atlético del Rosario. Al finalizar segundo, el equipo rafaelino jugará (sábado a las 15.40) en semifinales con Alma Juniors, que fue primero en la Zona B.



EL TORNEO ZONA RAFAELA

La Federación del Oeste Santafesino de hockey sobre césped informó que el domingo 2 de octubre se disputará la 14ª y última fecha del Campeonato A2 Región Rafaela. La actividad se cumplimentará íntegramente en el sintético del CRAR.

Esta es la programación:08:30 hs La Cañada vs Centro Brinkmann (primera) – 09:45 (intermedia); 11:00 hs San Guillermo Hockey vs CRAR B (primera) y 12:15 (intermedia); 13:30 A. Tostado vs Sportivo Suardi (primera) y 14:45 (intermedia); 16:00 hs Sportivo Norte vs Bella Italia (primera) y 17:15 (intermedia).