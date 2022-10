La liquidación trepó a los 8.126 millones de dólares

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que la liquidación de divisas a través del "dólar soja" ascendió a US$ 8.126 millones y anticipó que el lunes lanzará un programa de administración de divisas en el comercio exterior con el fin de aplicar los fondos obtenidos para fortalecer la producción nacional.

A partir de estas ventas del complejo sojero durante septiembre el BCRA adquirió US$ 4.968 millones, de los cuáles US$ 317 fueron comprados en la rueda de ayer.

A su vez, el jefe del Palacio de Hacienda informó la creación de un fondo de 42.000 millones de pesos al que podrán acceder pequeños y medianos productores que no hayan participado del programa de fomento exportador para financiar el 50% de sus compras de semillas y fertilizantes.

La medida está destinada a quienes hayan sembrado hasta 200 hectáreas de soja y/o 100 hectáreas de maíz en la campaña 2021/22, y que hayan comercializado hasta el 85% de su cosecha de soja al 31 de octubre.

Estas medidas modificarán el funcionamiento del SIMI (Sistema Integral de Monitoreo Importaciones) procurando bloquear la posibilidad de acceder a medidas cautelares, por las cuales muchas empresas obtuvieron dólares a precio oficial.



CON EL FMI

Massa aseguró que el Gobierno nacional cumplió con las metas fiscales y de reservas acordadas en el Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Claramente cuando uno ve la foto del día de hoy la meta de reservas está cumplida; más que cumplida", enfatizó Massa al responder un pregunta de NA sobre el estado del acuerdo con el FMI al cierre del tercer trimestre del año que se produjo ayer.

Acerca de la meta fiscal, el ministro señaló que "a prima facie tengo una mirada más que positiva. De todas maneras esperemos a que se terminen los procesos de revisión pero soy más que optimista en cumplir también esa meta".

Massa se refirió al estado del pacto con el FMI durante la conferencia de prensa en la que dio detalles sobre el resultado del Programa de Fomento a las Exportaciones, denominado "dólar soja".

Este instrumento resultó vital para el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas, cuyo resultado preciso al 30 de septiembre se conocerá el próximo martes 4 de octubre. El último dato conocido es de US$ 37.621 millones.