"Dólar tecno": la nueva propuesta del Gobierno

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El Gobierno anunciará el próximo lunes el "dólar tecno" para incentivar las inversiones en el sector de la economía del conocimiento, que permitirá a las empresas tener libre disponibilidad de una parte de las divisas y pagar sueldos en dólares.

El nuevo esquema cambiario será presentado por el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, quien anunciará medidas para incentivar las inversiones en el sector.​​

El denominado "dólar tecno" beneficiará a las empresas que incrementen sus exportaciones con relación al año pasado y, a diferencia del dólar-soja, no se establecerá un valor como se hizo para los agro exportadores.

Según fuentes del Palacio de Hacienda se anunciará una flexibilización del acceso a divisas para las empresas del rubro.

Las compañías podrán adherir al nuevo esquema cambiario hasta el 30 de junio próximo y contarán con un plazo de 24 meses para realizar inversiones desde la aprobación del proyecto, prorrogables hasta por otros dos años, según explicaron fuentes oficiales.

Las empresas tendrán el beneficio que exceptúa el requisito de liquidación de divisas en el Mercado Libre de Cambios de hasta un 20% de las divisas que ingresen como inversión extranjera directa.

Según trascendió, los proyectos de inversión, superiores a US$ 3 millones, deberán estar destinados a infraestructura, bienes de capital y capital de trabajo.

También las empresas podrán acceder por las divisas ingresadas por las exportaciones netas incrementales a un 30% de libre disponibilidad de dólares que deben destinar al pago de las remuneraciones de personal en relación de dependencia.

Las compañías también podrán pagar una parte del salario en dólares y contar así con un incentivo para retener a los empleados, a los que les conviene más trabajar en negro para el exterior, porque reciben una remuneración más alta.

Otro de los beneficios que aportará el nuevo esquema es que por una única vez se podrá transferir el bono de crédito fiscal al pago de las contribuciones patronales, exclusivo para las empresas inscriptas al Régimen, que realicen exportaciones que representen al menos un 70% de la facturación anual.

El sector de la Economía del Conocimiento es el tercer complejo exportador del país y se prevé una cifra récord de U$S 7.000 millones para el 2022.