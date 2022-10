El Presupuesto 2023 ya está en el Concejo municipal para su tratamiento

Como ocurre cada 30 de septiembre, desde hace más de dos décadas, en la mañana de ayer, el Departamento Ejecutivo Municipal ingresó al Cuerpo Legislativo el proyecto de Ordenanza con el Presupuesto para el próximo año.

En esta oportunidad la entrega estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, junto a la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero, y todo su equipo de colaboradores. El presidente del cuerpo, Germán Bottero, y la vicepresidenta primera, Brenda Vimo, fueron los receptores de la Ley de Leyes, un instrumento clave para la administración del Municipio, que comenzará a ser debatido en los próximos días para que esté aprobado antes de fin de año.

Luego, los ediles se meterán de lleno en la engorrosa discusión de la Ordenanza Tributaria del ejercicio 2023, cuya sanción deberá estar lista también al finalizar este año.

Como es costumbre, el voluminoso expediente del Presupuesto estuvo acompañado por una nota del intendente Luis Castellano en la que se expresan los ejes de la gestión de Gobierno para el siguiente período.

En ese texto el mandatario le expresó a Concejales que en “esas hojas no aparecen solamente números y programas, sino el futuro de nuestra ciudad. Por ello, con todo el equipo de Gobierno, le damos una mayúscula importancia a la transparencia y a la razonabilidad en el uso de los recursos que administramos”.

Asimismo, remarcó: “tenemos en claro que hablar de futuro es afianzar las bases en la educación y el empleo, en el emprendedurismo y la producción, en la inclusión y la igualdad, y en el cuidado del ambiente y la salud. Sabemos también que toda ciudad que crece necesita continuar con el impulso de la obra pública, la cual además, genera trabajo y movimiento en la economía. Al respecto, en el Presupuesto verán una inversión acorde a una Rafaela que se erige centro de un área metropolitana".

“Por otra parte, continuaremos invirtiendo en tecnología y equipamiento para la prevención en seguridad. Sumaremos nuevas luminarias en espacios públicos y seguiremos con el recambio por luces LED, de bajo consumo e impacto ambiental”, agregó el Intendente.



TRÁNSITO

EN LA MIRA

“En materia de seguridad vial, profundizaremos el programa ¿Quién Pierde?, dispondremos de nuevos agentes y móviles, como así también de elementos que permitan el control de velocidades máximas. Sin embargo, sabemos que en esta temática, el aporte de cada vecina y vecino es imprescindible para reducir la accidentología. Por eso, fortaleceremos nuestra tarea preventiva en las calles y las campañas de concientización sobre manejo responsable”.

"Asimismo, incrementaremos la inversión en semaforización y señalización -tanto vertical como horizontal- para avenidas y calles de alta circulación, tal como lo llevado adelante recientemente en avenida Santa Fe”, añadió Luis Castellano.

“En materia tributaria, aquellos contribuyentes que cumplan con sus obligaciones en forma anticipada, se verán beneficiados con descuentos. De igual modo, con los emprendedores y emprendedoras que comienzan con un nuevo proyecto en la ciudad”, explicó el Intendente.



GASTAR LO

QUE SE TIENE

“Consideramos que es un presupuesto acorde al momento que atravesamos, donde primó la necesidad de consolidar el futuro de la ciudad en base a ejes y programas específicos”, manifestó Lombardo al dirigirse a los integrantes del Concejo.

Para luego asegurar que en la gestión “no nos desentendemos del momento complicado por el que estamos transitando, con una situación inflacionaria que genera, entre otras cosas, muchas dificultades para tener previsiones seguras”.

“En lo que refiere a los ingresos que figuran en el Presupuesto 2023, el monto para el año entrante es $ 11.334.158.619. En tanto, los egresos en el mismo período equivalen a $ 11.293.919.212, arrojando un superávit total de $ 40.239.407”.

Vale recordar que el Presupuesto 2022 fue de unos $ 6.000 millones lo que implica un incremento de casi un 90% para el del año venidero.

Por su parte, Chiappero explicó que “nunca vamos a gastar más de lo que ingresa, porque son fondos que administramos y trabajamos con transparencia y responsabilidad”.

“Trabajamos -agregó la secretaria- en la razonabilidad del Presupuesto en el marco de un contexto que estamos viviendo y sobre todo en el uso responsable de los recursos y la transparencia. A todo el equipo nos toca administrar y no es una tarea fácil, porque al margen del Presupuesto la diaria tiene sus matices que hay que ir acompañando”.



PAVIMENTO, VEREDAS,

CLOACAS y MÁS

En diálogo con la prensa, Lombardo detalló que para el próximo año, con relación a trabajos e inversión pública, “hay fondos destinados para un nuevo plan de pavimentación y están previstas algunas partidas para Ripamonti, vinculados a honorarios y trabajos de asistencia, pero estamos a la espera de lo que podamos recibir de la Provincia y con gestiones iniciadas y confiamos que este año vamos a avanzar con ese proyecto”.

Con respecto al área central, Chiappero sostuvo que “en complemento con lo que se está haciendo (canteros centrales) está la remodelación de las veredas del microcentro y es un proyecto que está incorporado en el presupuesto”.

La funcionaria adelantó que también se incluyen “obras de cloacas en barrios del sur de la ciudad, por contribución por mejoras con ahorro previo que se ejecuta el año que viene, en Brigadier López, un sector pequeño del Pizzurno, La Cañada y 17 de Octubre, continuamos con obras de pavimentación, refuerzo de iluminación y también se apuesta mucho al acondicionamiento de espacios públicos, parque y paseos”.

“Igualmente, está fuerte en el Presupuesto lo relacionado con ingeniería de tránsito, movilidad, y hay cerca de un 90% de incremento en prevención en seguridad”.

En otro orden, y con relación a la planta de personal municipal, Chiappero indicó que son “100 cargos los que se solicitan en el presupuesto”.



¿MÁS DE 80%, LA

SUBA DE TRIBUTOS?

Con relación a la Tributaria y su actualización, Chiappero señaló que trabajan en la definición el nuevo valor de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal en función de la que se calcula la variación de los tributos) para el próximo semestre, pero por los valores que tenemos hasta octubre, solamente de sueldos y por aplicación de la fórmula polinómica, nos da para los primeros 6 meses del año que viene entre un 40 y un 42% de incremento para los tributos y todo indica que para el segundo semestre va a ser algo muy similar”.



CORDURA Y

RESPONSABILIDAD

En este punto, Lombardo recordó que en 2018 el Concejo votó en pleno una fórmula polinómica (compuesta de distintas variables) para la actualización automática de la UCM pero solo se aplicó al año siguiente de su sanción y la oposición, que es mayoría en el Cuerpo, decidió desestimarla.

En este contexto, el funcionario reveló que “el atraso que tiene la actualización de tributos en los tres años que no se aplica la fórmula es de un 35%” y alertó que “si seguimos sin reconocer esta herramienta como elemento que da coherencia a la hora de plantear números, el riesgo de que la eficiencia y la calidad de los servicios que da el Municipio se vea resentido no está lejos”.

Y con relación a la actitud que espera de la oposición en el Concejo cuando se trate la próxima norma tributaria teniendo en cuenta el año electoral que se avecina, Lombardo fue cauto y se esperanzó en que “primará la cordura, la inteligencia y la responsabilidad por encima de las especulaciones político-partidarias”.



RECORTES

Respecto de cómo terminan el año las arcas municipales con las recomposiciones de haberes del personal municipal (que se llevan el 70% de los recursos municipales), la respuesta dejó clara la preocupación del Gobierno local y el Jefe de Gabinete reveló que les está generando “complicaciones” y están “trabajando en recortes y reestructuraciones para poder hacer frente a esta obligación, que está relacionado con lo anterior porque para cumplir debemos contar con los recursos. Hay muchas obras y reclamos que, muchas veces, se piden desde este mismo Concejo y luego no podemos concretar para cumplir con las obligaciones primarias e inherentes a nuestra responsabilidad como empleadores”.