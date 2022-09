Nuevo caso de incoherencia tras detención

Agentes de la Policía de Acción Táctica acudieron a un inmueble sito en la calle España al 2600, como consecuencia de que una mujer daba cuenta de que un individuo, incumplía una medida de distancia.

La convocante exhibió una documentación al respecto, y a primera visita los uniformados se percataron sobre que estaría vencida.

Por otra parte, se trasladó al denunciado a la Subcomisaría 1ª, a fin de determinar si existía una irregularidad relacionada al Código de Convivencia, y en ese momento tras consulta a una base de datos, se supo que se hallaba en vigencia un pedido de paradero, emanado el primer día de junio de 2011, en la investigación de una causa por abuso de arma.

Seguidamente, desde la oficina de Identificaciones de la Unidad Regional V de Policía, se dio conocimiento de que allí no se registraba nada al respecto.

En consecuencia, en la unidad de orden público de referencia se dio continuidad a una investigación, a fin de dejar debidamente establecido, si el referido pedido tiene vigencia, o definitivamente no existe.

QUE SI, QUE NO...

Este caso da cuenta de otra situación de incoherencia, en cuanto a que los registros de solicitudes de paradero o detención, no son verificados periódicamente como corresponde, resultando algo inaceptable porque no se deben contabilizar situaciones como la que se narra precedentemente, donde los policías deben solicitar disculpas por algo de lo cual no tienen nada que ver, como consecuencia de una falla en el sistema por al cual se deben regir.