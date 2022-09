Industriales reclamaron al Gobierno un dólar pyme

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, consideró necesario un tipo de cambio diferenciado para el sector, que permita sostener las exportaciones y mantener el empleo. "Necesitamos un dólar pyme para sostener las exportaciones industriales y evitar la pérdida de fuentes de trabajo", sostuvo el dirigente, quien aseguró que las ventas al exterior de las pequeñas y medianas empresas están en descenso por "las diferencias que existen entre los costos de producción y la liquidación de las exportaciones".

Según Rosato: "Cada día son más las pymes que deciden dejar de exportar, porque el negocio es deficitario. Mientras que los costos de los insumos y los bienes de capital se dolarizaron a precios del blue, las liquidaciones de exportaciones se realizan a dólar oficial, lo que implica una pérdida importante que obliga a las fábricas a trabajar a pérdida para sostener contratos con otros países".

Por caso, puso como ejemplo el "dólar soja", que permitió, a su criterio, "una liquidación excepcional, ya que reconoció que la brecha había generado una pérdida de rentabilidad, que llevaba a los productores del campo a que retengan los granos".

El empresario alertó, en un comunicado, que la situación de la industria pyme "es mucho más grave, porque no tiene la capacidad de acopiar producción para cuidar el valor de sus inversiones".

El "dólar pyme", consideró Rosato, "no tendrá costos para el Estado, ya que si bien genera una diferencia cambiaria, la liquidación de divisas industriales, como también una mayor producción, tendrán un impacto real y a corto plazo en la recaudación tributaria".



RESERVAS SUBIERON EN

MÁS DE US$ 1.100 MILLONES

En una semana, y a pesar de haber tenido que afrontar fuertes vencimientos con el FMI, las reservas del Banco Central subieron en US$ 1.137 millones. Fue gracias al fuerte ingreso de divisas a partir de la implementación del dólar soja.

Por ese mecanismo, las cerealeras y aceiteras liquidaron más de US$ 6.000 millones, cuando resta un solo día de vigencia de la medida por la cual los dólares se liquidaron a $200 para el sector sojero. Las reservas subieron este jueves a los US$ 37.276 millones, mientras que una semana atrás estaban en US$ 36.139 millones.

El BCRA informó, además, que colocó $ 841.697 millones a través de las Leliq, a 28 días de plazo y con una tasa del 75% anual.



DÓLAR BLUE CERRÓ EN $288

El dólar paralelo cerró ayer en baja a $288 en la punta vendedora y los tipos de cambio financieros se recuperaron levemente, según los principales indicadores del mercado de cambiario. La cotización paralela perdió este jueves dos pesos y la brecha con el dólar mayorista finalizó la jornada con una diferencia del 95,7%.

Los tipos de cambio financieros registraron una rueda de alta volatilidad y terminaron con una leve alza. El dólar Contado con Liquidación, respecto del Global 2030 rebotó 0,7%, cerró a $307,62 y el spread con el tipo de cambio oficial mayorista alcanzó así el 109,5%. El MEP o dólar bolsa, valorado también con el mismo título ascendió hasta los $297,99 y la brecha con el mayorista oficial se ubicó en torno al 102,9%.

El dólar sin los impuestos subió 39 centavos 153,61 para la venta, según el promedio de las cotizaciones de los bancos de la plaza porteña y en el Banco Nación el billete minorista aumentó 25 centavos a $153.

El dólar ahorro o solidario, que incluye los impuestos aumentó 64 centavos a $253,46 y el turista o tarjeta subió 68 centavos a $268,82. El dólar mayorista, que regula el BCRA, aumentó 26 centavos a $146,83. (NA)