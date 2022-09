Una nueva demora en el proyecto de Humedales

A raíz de un acuerdo entre el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, con los titulares de los principales bloques opositores, el plenario de comisiones que iba a dictaminar a favor del proyecto de ley de Humedales fue suspendido.

Según pudo saber NA, "los gobernadores presionaron mucho" para impedir que la Cámara de Diputados avanzara con la iniciativa, ya que muchos de ellos consideran que las restricciones que supone la ley a determinadas explotaciones productivas por el impacto ambiental pone en jaque la ecuación económica de esas jurisdicciones. .

La reunión en la que se tomó la decisión se realizó ayer a última hora de la noche entre Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).

Estos diputados firmaron y remitieron una nota enviada a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, para pedirle que fije una nueva fecha de realización del plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, que estaba previsto para este jueves a las 10, "con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales".

Sectores del Frente de Todos que impulsan el proyecto encabezado por Leonardo Grosso intentaron hasta último momento de la noche del miércoles persuadir a Martínez para aferrarse a la hoja de ruta trazada y así evitar la maniobra obstruccionista de los gobernadores, pero no tuvieron éxito y se retiraron de la reunión echando fuego por la boca.

Esta nueva dilación ocurre luego de que la semana pasada el oficialismo aceptara posponer una semana la firma de los dictámenes a pedido de Juntos por el Cambio, que quería más tiempo para estudiar la iniciativa y para tomar nota de las opiniones de referentes del sector empresario y productivo.

En este marco el presidente de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile (UCR), convocó a una reunión informativa a la cual fueron invitados cerca de 20 expositores, la mayoría de ellos críticos de la ley de Humedales, en sintonía con la postura mayoritaria de Juntos por el Cambio y la de una porción del Frente de Todos que responde al poder de los gobernadores.

Se trata de un proyecto que había conseguido dictamen en 2020 en la comisión de Recursos Naturales presidida por Grosso, pero que no recibió tratamiento en el resto de las comisiones en las que tenía giro, hasta que perdió estado parlamentario. .

Martínez, cuestionado internamente por varios de sus pares del Frente de Todos por haber accedido a las presiones de gobernadores y de Juntos por el Cambio, explicó la suspensión del plenario de comisiones que "fue una decisión estratégica" porque no estaba dado el "consenso" necesario para lograr el dictamen de mayoría ni los votos para aprobar la iniciativa en el recinto.

"Fue una decisión estratégica porque no íbamos a lograr dictamen ni consenso", explicó el santafesino en declaraciones radiales. "Asumo la responsabilidad de firmar la nota (de postergación). Es la primera vez que en diez años se trata el tema a fondo. Hay que entender para tener una ley necesitás los votos a favor. El retraso es para lograr el consenso que lleve el proyecto al recinto", justificó.

Por su parte, el diputado nacional oficialista Marcelo Casaretto explicó que la ley de Humedales "se encuentra estancada por los intereses contrapuestos de los sectores productivos mineros y agropecuarios que presionan a legisladores para que no avance el proyecto" y aclaró que "desde el Frente de Todos respaldamos el proyecto".

El entrerriano apuntó contra "las posiciones extremas de los legisladores radicales por atrasar la iniciativa" y cargó específicamente contra Buryaile a quien identificó como "principal opositor a la ley de Humedales". "Es un tema que no es sencillo porque se viene ‘pateando’ desde hace diez años", lamentó Casaretto, integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

También la diputada Graciela Camaño (Interbloque Federal) se mostró indignada por el pacto entre Martínez y Juntos por el Cambio para retrasar el tratamiento de la ley de Humedales, y afirmó que ese acuerdo es "una vergüenza".

"Qué rápido que se pusieron de acuerdo el Frente de Todos y Cambiemos para suspender el tratamiento de la ley. Es una vergüenza que la Cámara que representa al pueblo sea la de la frustración en materia ambiental, en 2013 y 2016 la misma dejó caer dos medias sanciones", se lamentó. (NA)