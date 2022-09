Las Costaneras de Santa Fe Capital, espacios para disfrutar en primavera

Las costaneras ofrecen diversas opciones de recreación; desde gastronomía hasta paseos guiados en kayaks, clases de SUP, deportes de playa gratuitos y parques con juegos infantiles. Todas estas actividades se mantienen durante el año y dan un plus a su bello paisaje.



UNA TÍPICA POSTAL

SANTAFESINA

En la punta sur de la Laguna Setúbal se erige el Puente Colgante, Monumento Histórico Nacional que pronto cumplirá 94 años. Éste es una de las postales más características de Santa Fe porque constituye una gran obra de ingeniería para su tiempo (fue el primer puente colgante del país) y porque su historia, que incluye el derrumbe y reconstrucción, lo han convertido en emblema de resiliencia.

El Puente une ambas márgenes de la laguna generando así un corredor que tiene un poco más de 15 km ideal para trotar, caminar o recorrer en bicicleta.



DEPORTES Y PASEOS

GRATUITOS

Un punto de referencia en la Costanera Oeste es el Centro de Deportes de la Municipalidad. Allí se puede practicar fútbol, voley, softball, tenis y hockey en modalidad playera.

Otra opción para disfrutar de la Costanera Oeste es el paseo guiado gratuito Costanera, un recorrido pedestre que abarca el tramo entre el Faro y el Puente Colgante para descubrir historias sobre diversos puntos emblemáticos, las familias más tradicionales de la zona, el Barrio 7 Jefes, entre otros temas. El paseo integra la oferta de visitas guiadas de Mi Ciudad como Turista, que se realizan todos los sábados por la tarde de manera alternada con otros 8 recorridos turísticos, pero además cuenta con una audioguía que puede escucharse en Spotify o en el sitio del Municipio e incluso descargarse, lo que permite hacer el recorrido de forma autoguiada y al tiempo de cada uno.



DEPORTES NÁUTICOS

La Laguna Setúbal integra el valle aluvial del río Paraná y es una de las más grandes de Sudamérica. Es ideal para la práctica de diversos deportes náuticos como por ejemplo kayaks, remo, optimist, pero también Kitesurf y SUP. Este último deporte además ha encontrado una variante en la Laguna. Dadas las características del espacio aquí se puede practicar SUP yoga, es decir yoga sobre el agua. La propuesta es desarrollada por Sup Club Santa Fe (en Instagram @supclub.sf) y las salidas son desde Costanera Este. Sobre el final de la Este, en lo que se conoce como Paseo Néstor Kirchner, se encuentra Setúbal Kayaks (en instagram @setubal_kayaks) que ofrecen diferentes servicios como alquileres de kayaks y canoas, paseos guiados en kayaks, travesías y jornadas de recreación en las islas.

Por otra parte, las condiciones de viento hacen que sea una cancha ideal para la práctica de kitesurf, sobre todo en la punta norte de la laguna.



GASTRONOMÍA

En ambas márgenes de la laguna se ubican paradores y restaurantes, que ofrecen diversos servicios todo el año, y donde se puede disfrutar de variadas opciones gastronómicas que van desde platos tradicionales de pescado hasta cocina gourmet y lisos santafesinos.



MÁS INFO

Para conocer más sobre la oferta recreativa de la ciudad se puede consultar agenda.santafecapital.gob.ar o a través de los perfiles oficiales en Instagram y Facebook de la Dirección de Turismo @TurismoSantaFeCapital.