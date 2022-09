Condenaron a dirigentes de Colón por aprietes de barras a jugadores

El Vicepresidente Tercero y uno de los vocales de la comisión directiva del Club Atlético Colón fueron condenados por haber facilitado la formación de grupos que delinquían en espectáculos deportivos y por ser autores del delito de encubrimiento.

En otras palabras, el Vicepresidente Tercero aceptó su responsabilidad tras el apriete de la barrabrava hacia el plantel profesional de jugadores del "sabalero".

Se trata de Horacio Rodolfo Darrás de 66 años, y el vocal Lucas Alejandro Paniagua de 35, respectivamente, a quienes se les impusieron penas de ejecución condicional; multas económicas e inhabilitación para concurrir a espectáculos deportivos y para desempeñarse en instituciones deportivas.



JUICIO ABREVIADO

Las sentencias fueron impuestas en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se llevó a cabo ayer a la tarde en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El juez Leandro Lazarini estuvo a cargo de la conducción de la audiencia de juicio.

La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos condujo la investigación que permitió llegar a las condenas. En tanto, el Organismo de Investigaciones (OI) del MPA fue el encargado de realizar todas las diligencias ordenadas por la Fiscalía.



RESPONSABILIDAD

PENAL

Darrás y Paniagua reconocieron su responsabilidad penal como coautores de "facilitamiento de la formación de grupos dedicados a cometer delitos en espectáculos deportivos (artículos 5 y 11 de la ley nacional de Espectáculos Deportivos 23.184) y por la autoría del delito de encubrimiento.

La Defensa de ambos condenados aceptó la atribución delictiva realizada por la Fiscalía, el monto y el modo de ejecución de las penas impuestas y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.



CALIFICACIONES

PENALES

Por los delitos atribuidos, a Darrás se le impuso una condena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional y una multa de 700 mil pesos. Además, se lo inhabilitó por cinco años para concurrir a espectáculos deportivos y también fue inhabilitado por cinco años para desempeñarse como colaborador, dirigente, concesionario, miembro de comisiones o subcomisiones de entidades deportivas o contratado por cualquier título por ese tipo de organizaciones.

Paniagua, por su parte, fue condenado a un año y seis meses de prisión de cumplimiento condicional y deberá pagar una multa de 100 mil pesos. Además, se lo inhabilitó por tres años para concurrir a espectáculos deportivos y también fue inhabilitado por tres años para desempeñarse como colaborador, dirigente, concesionario, miembro de comisiones o subcomisiones de entidades deportivas o contratado por cualquier título por ese tipo de organizaciones.



MEDIOS

ECONÓMICOS

De acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, los delitos atribuidos a Darrás y a Paniagua fueron cometidos de forma continua desde, al menos, octubre del año pasado y hasta el lunes de esta semana.

“En función de sus cargos, los dos dirigentes facilitaron la formación y mantenimiento de grupos destinados a cometer delitos, lo cual está penado por la ley nacional de Espectáculos Deportivos 23.184”, planteó el MPA.

“Paniagua mantuvo comunicación y trato directo permanente con los líderes de las dos facciones de la hinchada de Colón (Los de Siempre y La Negrada), relación que era conocida y aprobada por Darrás”, se agregó en la audiencia.

La Fiscalía sostuvo que “los dos dirigentes proveyeron de indumentaria deportiva oficial del club para su reventa; carnet de socios y entradas para los miembros de las facciones y entradas para la reventa previa a los partidos”. En tal sentido, se indicó que “de esta manera, Darrás y Paniagua pusieron a disposición medios económicos que permitieron la formación, mantenimiento y financiamiento de actividades delictivas”.

En la audiencia también se indicó que “al líder de Los de Siempre se le pagaban periódicamente 150 mil pesos en concepto de ‘sueldo’ sin que hubiere contraprestación alguna”.



NO IDENTIFICAR

A NADIE

En relación a la condena por encubrimiento, tanto en el caso de Darrás como en el de Paniagua, fue por su accionar a raíz de las citaciones a declarar que hizo la Fiscalía a víctimas y testigos de las amenazas sufridas por el plantel profesional de fútbol de Colón el martes de la semana pasada en el predio “4 de Junio”.

“Darrás le indicó al Manager del fútbol profesional de la institución que debía concurrir a declarar, pero que de ninguna manera podía identificar a las personas que habían estado presentes y que tampoco podía dar cuenta de haber escuchado amenazas”, sostuvo la Fiscalía.

“Además, el dirigente hizo hincapié en que, puntualmente, no se mencione al líder de Los de Siempre”, se agregó.

Por su parte, Paniagua “se comunicó telefónicamente con el otro líder de Los de Siempre, quien está detenido en el establecimiento penitenciario de Coronda”.

Según expuso la Fiscalía, “en ese contacto, el detenido le dijo al dirigente que hable con los jugadores y personas citadas a declarar y les manifieste que si no identificaban a los presentes en el ‘apriete’ a los jugadores, Los de Siempre los dejarían tranquilos. También se le planteó que si los citados a declarar sí identificaban a los autores de las amenazas, Los de Siempre se encargarían de tirar bombas en cada uno de los partidos para que Colón no juegue más de local. Asimismo, le dijo que sabían donde viven las familias de los jugadores y a qué escuelas van sus hijos”.

Finalmente, según relató la Fiscalía en la audiencia, “se contactó con el capitán del plantel profesional de fútbol con el objetivo de ayudar a los autores de las amenazas coactivas”.



OTROS NUEVE

INVESTIGADOS

En relación a las otras nueve personas imputadas el miércoles, hoy se debatirá su situación procesal en una audiencia que fue programada para las 10:00 de la mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.