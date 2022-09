La sexta de Atlético se clasificó a semifinales

El torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, certamen que es organizado por AFA, va ingresando en su etapa de definiciones. El pasado fin de semana se disputó la anteúltima fecha donde Atlético ya aseguró su presencia en las semifinales de la Sexta División, pero además tiene chances en otras tres categorías. En Quinta y Novena depende de sí mismo, mientras que la Octava deberá aguardar que Ferro Carril Oeste no sume unidades. Además, los juveniles del Celeste siguen liderando la Tabla General, tal como ocurrió en toda la temporada.



Los resultados ante San Telmo fueron los siguientes:



- Cuarta División: Atlético 1 (Agustín Faria Sánchez) vs. San Telmo 1.

- Quinta División: Atlético 1 (Nicolás Lencina) vs. San Telmo 1.

- Sexta División: Atlético 2 (Valentín Fritz y Nahuel Bett) vs. San Telmo 0.

- Séptima División: San Telmo 1 vs. Atlético 5 (Franco Córdoba, Ignacio Zehnder, Máximo Sandoval, Mateo Aimar y Enzo Velásquez)

- Octava División: San Telmo 0 vs. Atlético 0.

- Novena División: San Telmo 0 vs. Atlético 3 (Santino Boidi, Diego Maciel y Benjamin Zanabria).



Las principales posiciones:



- Tabla General: Atlético 337 puntos; Temperley 325; Ferro Carril Oeste 308; Nueva Chicago 229 y Deportivo Morón 197.

- Cuarta División: Temperley 61 puntos; Atlético 56; Ferro 45; San Telmo 37 y Riestra 36.

- Quinta División: Atlético 57 puntos; Temperley 55; Nueva Chicago 48; Ferro 44 y Flandria 39.

- Sexta División: Atlético 63 puntos; Temperley 57; Ferro 56; Nueva Chicago 33 y San Telmo 29.

- Séptima División: Ferro 54 puntos; Temperley 51; Nueva Chicago 47; Atlético 46 y Sacachispas 40.

- Octava División: Ferro 60 puntos; Atlético 58; Temperley 47; Nueva Chicago 41 y Morón 38.

- Novena División: Atlético 57 puntos, Morón 55; Temperley 54; Ferro 49 y Riestra 46.