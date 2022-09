La “Crema” se prepara para su última salida del año: ¿Podrá cortar la racha?

Atlético de Rafaela ya no juega por (casi) nada en la temporada 2022 de la Primera Nacional. A falta de 180 minutos para que acabe la fase regular la ‘Crema’ ya aseguró su permanencia y lejos de poder pelear por meterse en el reducido por el segundo ascenso o la Copa Argentina 2023 (clasifican los primeros 15) sólo le quedará jugar por el honor.



Su posición final en la tabla de posiciones no cambiará nada de cara a la próxima temporada. Lo que si quiere cambiar es la estadística. Los números indican que Atlético, en lo que va del 2022, nunca pudo ganar de visitante. Su última alegría en terreno ajeno fue ya hace más de un año, el 25 de septiembre de 2021 cuando le ganó 2-1 a Tristán Suárez en Ezeiza. Desde entonces pasaron 20 encuentros, con 7 empates y 13 derrotas.



Este domingo, el equipo que conduce Ezequiel Medrán, tendrá la última posibilidad de terminar con dicho récord negativo y será por la penúltima fecha. La ‘Crema’ visitará a Güemes de Santiago del Estero, encuentro que comenzará a las 16.00 hs. y será arbitrado por Andrés Gariano.



Pensando en dicho compromiso, el DT albiceleste no podrá repetir la formación inicial que viene de golear a All Boys 4-1, triunfo que le garantizó la permanencia. Marco Borgnino y Gonzalo Lencina llegaron al límite de amarillas y no podrán estar. Alex Luna fue convocado a la Selección Argentina Sub-20 y tampoco estará.

El que podría volver es Mauro Osores, quien ya cumplió con la suspensión.

En lo referido a los tocados, Jonás Aguirre sigue con su recuperación y es poco probable que llegue para pasado mañana. Hoy se definirá.



Ante las bajas en el 11 titular podrían aparecer algunos de los que estuvieron desde el arranque el pasado martes en la victoria ante Colón por Copa Santa Fe: caso de Franco Faría y Mauro Albertengo, el propio Gino Albertengo, quién también podría estar entre los convocados.



Un probable equipo podría ser con Julio Salvá; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Osores o Jonatan Fleita y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Guillermo Funes y Faría o J. Aguirre; Claudio Bieler y M. Albertengo.



El plantel profesional albiceleste trabajará en la mañana de hoy y llevará a cabo el ensayo formal de fútbol, donde quedará develado el equipo que utilizará Medrán para ir en busca de esa tan postergada victoria fuera de casa.