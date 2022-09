El Presupuesto municipal 2023 estima ingresos por casi $ 11.000 millones

El Departamento Ejecutivo Municipal de Rafaela presentará hoy ante el Concejo Municipal los proyectos de ordenanza Tributaria y de Presupuesto 2023, que prevé ingresos por casi 11.000 millones de pesos y un leve superávit, según confirmaron fuentes del gabinete consultadas por LA OPINIÓN. "Lo vamos a entregar lo más temprano posible, pero creemos que a la tarde o tardecita ya estaremos en el sexto piso para dejar copias de ambas iniciativas en la Mesa de Entrada del Concejo", sostuvo la fuente.

Obra pública y seguridad nuevamente asoman como las prioridades presupuestarias para el 2023, aunque el gasto social que incluye educación, salud, vivienda y empleo también contarán con partidas sustanciales. El jefe de Gabinete municipal, Marcelo Lombardo, y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero, tendrán la tarea de acercar los proyectos al presidente del Concejo Germán Bottero.

En la provincia de Santa Fe, los municipios tienen como fecha límite para la entrega de ambos proyectos el último día de septiembre, por lo que la gestión de Luis Castellano estará en línea con lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades.

"Tenemos muy avanzado el Presupuesto y la Tributaria, los últimos detalles se definen este viernes a la mañana. Pero hay que admitir que en un contexto de enorme incertidumbre es muy complejo decidir las asignaciones presupuestarias. Con una inflación que supera el 90 por ciento anual, hay que esforzarse por darle algún grado de veracidad a las estimaciones de fondos con los que se financiará la gestión el año que viene. Pero creemos que es un Presupuesto realista", sostuvo la fuente.

En cuanto a la Tributaria, que establece los ingresos municipales a través de las tasas, derechos y contribuciones, al menos hasta ayer a la tarde no había un porcentaje consolidado para los aumentos. Tal como publicó este Diario en su edición del miércoles, el Ejecutivo propone pero el Concejo con mayoría opositora dispone y tiene la última palabra.

"Necesitamos que la Tasa deje de perder terreno con respecto a la inflación porque se genera un desfinanciamiento del Estado municipal muy peligroso. Cuando tenemos una inflación del 25 por ciento anual no es tan grave, pero ahora sí es mucho lo que se pierde. La actualización de la Tasa no debe ser una variable política", declaró la fuente del gabinete a este Diario.

Lo que está decidido en términos impositivos en el Municipio es otorgar premios al contribuyente cumplidor que paga sus obligaciones en tiempo y forma, a la vez que habrá un descuento por pago contado. Y se diseñó un esquema de incentivos para los nuevos emprendedores que arrancan sus proyectos como monotributistas del Régimen Simplificado. "La idea más fuerte es no cobrar el Derecho de Registro e Inspección durante el primer año de actividad a los microemprendedores. Es el esfuerzo que puede hacer el Estado municipal para favorecer la economía local en ese nivel", explicó.

Una vez que la Tributaria y el Presupuesto ingresen al Concejo, en octubre los ediles avanzarán en la lectura en tanto que en noviembre será el turno de los funcionarios de gabinete de asistir al sexto piso para brindar mayores detalles de las políticas públicas previstas para el 2023.



EN LA PROVINCIA

El Gobierno provincial remitirá hoy a la Legislatura el Presupuesto 2023, conjuntamente con la Ley Impositiva Anual. Tal como publicó este Diario, es probable que el aumento en los impuestos inmobiliario urbano y rural tenga un techo de 50% en los tramos superiores. En relación al Impuesto Único a la Patente Automotor, podría alcanzar un incremento del orden del 50%.