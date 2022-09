Se creará un Hogar de tránsito para víctimas de violencia de género

La de la víspera fue una reunión parlamentaria productiva y sin contratiempos porque todos las normas a tratar llegaron con despacho favorable de Comisiones, pero la semana legislativa no concluyó ahí debido a que esta tarde el Ejecutivo subirá al Cuerpo el Presupuesto 2023 para que sea analizado y aprobado antes que concluya el año (ver página 10)

La Ordenanza de la bancada cambiemista promueve la creación en nuestra ciudad de un "Hogar transitorio de protección contra la violencia de género y familiar" tiene como finalidad la de “brindar protección; albergue; alimentación; contención; atención médica y psicológica y asesoramiento legal a mujeres que sean víctimas de violencia de género y familiar, medidas de asistencia que alcanzan también a sus hijos”.

El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) será el responsable de: contratar, previo concurso, oposición y antecedentes, el personal que demande el funcionamiento del Hogar, así como a reubicar personal afectado a otras dependencias municipales”.

Se determina también que el Hogar “tendrá un/a Director/a, designado por el Departamento Ejecutivo Municipal”, y que el DEM “dictará el pertinente Reglamento Interno del Hogar a fin de regular su funcionamiento”.

Finalmente, se establece que “el Ejecutivo deberá determinar la asignación Presupuestaria correspondiente” para el funcionamiento del Hogar.

La autora de la propuesta, Concejala Alejandra Sagardoy, señalo que “concretar este proyecto nos demandó mucho tiempo, charlas con mujeres que no tienen voz, instituciones, organizaciones, lugares de encuentro y desencuentro, pero hoy sabemos que no estábamos equivocados y es un granito de arena, pero suma y es muy importante para nuestra ciudad”

“Nuestra ciudad -agregó la radical- no es ajena a esta problemática y muchas mujeres son víctimas de violencia en cualquiera de sus formas. Éstas mujeres, lamentablemente, carecen de información sobre sus derechos y desconocen adónde acudir. Creemos que los Hogares de Tránsito que dan amparo son un mecanismo vital para que puedan salir de este círculo violento porque en ellos tendrán un lugar que las apoya”.

JARDINES

UNIVERSITARIOS

Otro proyecto de JxC que fue sancionado solicita “al Consejo Universitario Rafaelino (CUR) que tenga a bien gestionar el establecimiento de jardines universitarios en ámbito de la ciudad de Rafaela, destinados a la atención y cuidado de hijos de estudiantes durante el cursado presencial por parte de sus madres y/o padres”.

Quien defendió la propuesta fue el Concejal de la UCR, Leonardo Viotti y recordó que fue presentado “hace casi un año convencidos que la educación es generadora de oportunidades”.

“Rafaela -prosiguió- se ha convertido en los últimos años en una ciudad universitaria, pero las oportunidades no son las mismas para todos y muchas veces son las mamás y los papás quienes no las tienen al no tener a quien dejar el cuidado de sus hijos o por no contar con un lugar adecuado para hacerlo. La consecuencia es que terminan abandonando sus estudios y esto es una desventaja para estas personas y sus familias. Por ello presentamos este proyecto”.

Enseguida, repasó que “en su momento invitamos al CUR para que venga a darnos su mirada y estuvieron de acuerdo. Lo que necesitamos ahora es que las distintas instituciones que lo componen, también el Municipio y nosotros (los Concejales) nos pongamos a diseñar un plan para que Rafaela tenga su primer Jardín Universitario. El primero de los muchos que se tienen que crear porque lo ideal es que cada institución tenga el propio para que sus alumnas y alumnos tengan un lugar donde cuidan a sus hijos mientras ellos cursan.

“Rafaela tiene opciones, pero son diurnas y por lo general el cursado se da por la tarde, tarde noche o noche y es ahí donde tenemos que brindar oportunidades. Si no lo hacemos seguiremos agrandando la brecha de una sociedad en donde quienes tienen recursos, poseen muchas opciones y quienes no lo tienen tropiezan con la posibilidad de crecimiento”.

DISPOSITIVOS

PARA NO VIDENTES

El tercer proyecto que tuvo luz verde fue del demoprogresista Lisandro Mársico, autoría que comparte con la Arquitecta Carla Boidi.

El edil destacó el proceso participativo que tuvo la iniciativa, como inquietud de la Juventud del PDP, y los aportes de la Comisión Asesora Municipal de la Discapacidad y de su par Martín Racca (PJ) que modificaron y enriquecieron la norma.

La Ordenanza obliga al DEM a instalar, de manera progresiva, dispositivos y/o equipamientos tecnológicos para personas ciegas o con baja visión en la totalidad de los semáforos de la ciudad de Rafaela, a los fines de que su tránsito sea con mayor autonomía y seguridad”.

El Ejecutivo, por intermedio de sus áreas competentes y mediante reglamentación, deberá establecer un cronograma de instalación de los dispositivos y/o equipamientos tecnológicos contemplando la intensidad del tránsito vehicular y la ubicación de centros de salud, servicios financieros, establecimientos educativos, iglesias y templos, entre otras instituciones, lo cual será acordado con el colectivo de personas con discapacidad y las instituciones que los representan.

“Esta iniciativa trata de minimizar la posibilidad de accidentes de personas no videntes en el momento de cruzar una calle, conllevando de esta manera, una herramienta preventiva que la población no vidente necesita imperiosamente” manifestó el edil demoprogresista.

“Las personas no videntes tienen el derecho a gozar de condiciones adecuadas de seguridad y autonomía como elementos primordiales para el desarrollo de actividades de la vida diaria, sin restricciones, desde los ámbitos físicos, urbanos, arquitectónicos, de transporte y/o comunicación para su integración y equiparación de oportunidades” dijo el concejal pedepista.

NOCTURNIDAD

La propuesta conjunta entre la Concejala Brenda Vimo (PJ) y su par Ceferino Mondino (PRO) para iniciar un debate amplio y participativo sobre la problemática que plantea la falta de espacios atractivos para una concentración masiva y ordenada de los jóvenes y como consecuencia de ello su traslado a localidades vecinas en busca de diversión, también obtuvo respaldo absoluto de todos los ediles.

La Minuta de Comunicación remitida al Ejecutivo le “que a través del área que corresponda se lleve adelante analizar la situación actual de la Nocturnidad en la ciudad” y esgrimen que “con un trabajo de planificación de acciones, en forma clara y ordenada, será posible que los jóvenes puedan tener espacios para la recreación y diversión de manera segura y adecuada”.

Mondino destacó que “por ser una iniciativa entre dos fuerzas políticas diferentes, llama la atención debido a que en estos tiempos, donde todo es blanco o negro, que dos partidos políticos, si se quiere adversarios, desarrollen un proyecto conjunto llama la atención, pero entendimos que esta es una cuestión transversal que trasciende los colores políticos”.

“Para dar respuesta a esta situación hay dos cuestiones que serán fundamentales. Una es tener decisión política, y no solo manifestarlo por compromiso porque eso es vender humo, y la gente se de cuenta. La otra es un plan integral para lograrlo, y esto es definir un lugar, sus accesos, seguridad, agregarle tecnología, generar infraestructura, un protocolo de emergencia, capacitar a los que va a cuidar a esos jóvenes. Tiene que ser todo bien armado, no improvisado”.

Por su parte, Vimo señaló que “los jóvenes deben ser los verdaderos protagonistas de este debate”.

“Desde el Concejo debemos acompañar ese proceso, encontrar con ellos esos espacios, donde estén seguros y se adapte a sus expectativas. Y desde este Cuerpo debemos tener un rol activo y acompañar al Ejecutivo en la búsqueda de herramientas ”, apuntó.

Y cerró diciendo que “Rafaela es una ciudad joven, la mitad de su población tiene menos de 35 años y necesita la nocturnidad como espacio de inclusión, de encuentro, de intercambio y de desarrollo”.