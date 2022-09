La magia de la inflación

Cambiar las cuatro ruedas de un Fiat Cronos en la actualidad tiene el mismo costo que un Fiat Cronos 0 km en 2018, cuando este modelo salió a la venta en el mercado argentino. La inflación en 2018 fue del 47,65 por ciento y en los años sucesivos de 53,83 por ciento (2018), 36,15 por ciento (2020), 50,93 por ciento (2021) y 78,52 por ciento (2022).

Más allá de esto, actualmente el precio de los neumáticos está en un pico histórico como consecuencia de la falta de stock, a la cual se llegó tras una larga disputa entre los fabricantes y el sindicato de los trabajadores del sector.

En febrero de 2018, el Cronos llegó a los concesionarios de la Argentina en cinco versiones, con precios que arrancaban en $321.300 y llegaban a $412.000. Cuatro años y medio después, $400.000 es el precio aproximado que se consigue para cuatro ruedas de 17 pulgadas; es decir, las que lleva la versión tope de gama del sedán.

Desde ya, esta cuenta se puede hacer con la mayoría de los modelos populares de la Argentina, no únicamente con el Cronos. Lo tomamos como referencia porque se trata del 0 km más vendido del país hace mucho tiempo.

Considerando las últimas publicaciones de los vendedores de neumáticos en sitios de comercio online, éstos son los costos de cambiar las cuatro ruedas los autos:

• Rodado 14: alrededor de $120.000 las cuatro

• Rodado 15: alrededor de $200.000 las cuatro

• Rodado 16: alrededor de $300.000 las cuatro

• Rodado 17: alrededor de $400.000 las cuatro

• Rodado 18: alrededor de $550.000 las cuatro

Es importante aclarar que de la misma medida de neumático se pueden conseguir distintas marcas y, por ende, distintos valores. Y que éstos pueden variar según la disponibilidad, ya que muchos vendedores aprovechan la falta de stock para poner precios disparatados.

Si el conflicto gremial no se destraba pronto, el mercado se distorsionará todavía más y se perderá todo tipo de referencia, algo que en cierta medida ya ocurre.



TRES TIPS PARA CUIDAR

TUS NEUMÁTICOS

En este contexto de escasez, es fundamental para los conductores poner el foco en el cuidado de los neumáticos actuales de sus vehículos, a fin de evitar el cambio y así ahorrar mucho tiempo (no se consiguen fácilmente) y dinero.

Evitar aceleraciones y frenadas bruscas, y giros en curvas a gran velocidad. Esto atenta contra la superficie de los neumáticos (en la jerga se dice “quemar caucho”), ya que se desgasta y se pierde el dibujo.

Rotar los neumáticos cada 10.000 kilómetros (se debe mantener el sentido de giro) y verificar la alineación de los ejes y balancearlos.

Circular siempre con la presión recomendada por el fabricante. El inflado determina el comportamiento de la rueda, afectando variables como el confort de marcha, el desempeño dinámico e incluso el consumo, además del desgaste.

Más allá de la cuestión económica y la dificultad del sector para conservar las fuentes de trabajo, la falta de ruedas trae un problema muy grave para la seguridad de todos los que circulan por las calles del país.

Circular con los neumáticos desgastados puede provocar una pérdida de adherencia en cualquier tipo de terreno. Sobre todo en calles con agua, ya que las canaletas no llegarían a filtrarla y se produciría el efecto aquaplaning.

Por ley, la profundidad mínima del dibujo de los neumáticos nunca debe ser inferior a 1,6 milímetros, justamente lo que mide el borde plateado en las monedas de un peso. De todas formas, es recomendable que la profundidad sea siempre superior a los 2 milímetros. (TN Autos)