Midgets Show and Power: el domingo se corre la octava en San Antonio-Castellanos

La categoría Midgets Show and Power ya está ingresando en el terreno de las definiciones, anunciándose para el venidero domingo la disputa de la octava fecha de las 10 correspondientes a su Torneo Oficial 2022.

Se volverá a utilizar, como en todas las competencias anteriores, el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos, que estará habilitado el sábado 1 de octubre para la realización de pruebas libres, en el horario comprendido entre las 13:00 y las 18:00.

Para el domingo se anuncia el siguiente cronograma de actividades: a las 08:00 apertura del predio; de 09:00 a 10:15 recepción de inscripciones; a las 10:30 comienzo de la actividad en pista con pruebas libres y tandas de clasificación; luego de un paréntesis de aproximadamente una hora se iniciarán las series, luego de correrán las semifinales y en el cierre de la jornada las finales.

Estará compartiendo el espectáculo el Mini Power, que presentará desde esta carrera unas variantes reglamentarias. Los participantes no se dividirán en dos categorías (Escuela y Promocional), sino que todos formarán parte de una sola. El peso mínimo seguirá siendo de 130kg., el uso de brida de 13mm. en la base del carburador será obligatorio para quienes no superen los 155kg. (contando auto - /piloto), en tanto que quienes superen ese peso no utilizarán brida. Por otro lado en cuanto al reglamento deportivo se llevarán a cabo dos finales (A y B) con las grillas diagramadas según los puestos y tiempos de las series.



EL CAMPEONATO

Matías Audino encabeza las posiciones con 244 puntos; Pablo Bailetti tiene 231; Ángel Gaggi 220; Germán Mathier 202; Leonardo Sterpone 184; Diego Bruera 165; Jesús Ceragioli 164; Joaquín Beccaria 152; Matías Maina 128; Jeremías Molardo 126; Lucas Torassa 119; Darío Pairone 114; Edgardo Osorio 111; Gastón Viano 108; Cristian Mattioli 104; Germán Gorlino y Marcos Zurvera 101; Tomás Platini 97; Adrián Bonafede 89; Tomás Eisenacht 86; Héctor Heit 81; Daniel Taverna 78; Matías Giordano 73; Arturo Funes 71; Sebastián Vila 69; Federico Flogna 59; Cristian Fernández 56; Marcos Bottazzi, Carlos Boscatti y Santiago Eisenacht 53; Martín Tosetto 50; Nicolás Scandalo 34; Leandro Pons 33; Roberto Hernández y Mariano Bacci 30; Matías Baronetto 29; Javier Pic 27; Román Bertone 26; Maximiliano Battaglino y Jorge Destefani 25; Franco Gerbaudo 24; Oscar Belinde 21; Diego Anthonioz 15; Víctor Pairone 14; Octaviano Gudiño 12; Fernando Dalmasso 9; Federico Meinardi y Juan Carlos Boscatti 7; Adriel Viano y Renzo Lucato 1.