El gobierno devolverá los días de paro si las clases se extienden hasta el 23 de diciembre

El conflicto entre el gobierno provincial y AMSAFE mantiene posiciones antagónicas. Finalizada la huelga docente y a días de que se vuelvan a ver las caras en un nuevo encuentro paritario, se mantiene posturas intransigentes. El gremio de los docentes oficiales volvió a reclamar por una nueva propuesta salarial y que el gobierno dé marcha atrás con el descuento de los días de paro.

En tanto, funcionarios del Ministerio de Trabajo volvieron a confirmar que el lunes no habrá una nueva propuesta de incremento salarial. Además, la cartera laboral anticipó que la devolución de los días no trabajados estarán condicionados a la recuperación de contenidos y al dictado de clases efectivas hasta el 23 de diciembre. Eduardo Massot, subsecretario de Empleo de la Provincia, afirmó que "la propuesta salarial que se ha hecho a todos los sectores es inmodificables". En esa línea, anticipó que en la paritaria del lunes (pactada a las 10) "no habrá una nueva propuesta salarial, sino que se va a mantener la que ya se ha efectuado". Precisó que "se va a trabajar sobre los otros aspectos de la paritaria técnica, como también los otros puntos que han sido traídos por los sectores docentes a la reunión, como son los descuentos de los días no trabajados".

En ese sentido, profundizó: "En la anterior reunión se les había propuesto a los sindicatos el no descuento (por los días de paro) si aceptaban una recuperación de los días no trabajados con actividades, con recuperación de objetivos y también con clases efectivas hasta el día 23 de diciembre de este año". "Eso ha sido rechazado por AMSAFE, pero fue aceptado por los otros sindicatos, quienes no sufrieron descuentos en sus salarios. Los afiliados a AMSAFE van a tener descuentos por no haber aceptado la propuesta salarial", añadió. Comentó que "si bien la propuesta salarial no va a ser modificada, el punto con respecto a la recuperación de los objetivos, actividades y el efectivo dictado de clases hasta el día 23 de diciembre sigue en pie". En esa línea, afirmó que si AMSAFE acepta esas condiciones "seguramente se evaluará la devolución de los días descontados. Seguramente va a ser materia de negociación y debate".

En declaraciones a LT10, anticipó que en la reunión paritaria del lunes "también se va a debatir sobre los seis días de paro de este mes, los cuales serán materia de negociación y debate. Porque si no hay conciliación, indudablemente se evaluará también el descuento de estos días. Creo que todo esto va a ser materia de negociación el día lunes 3, esperemos que sea la salida a través del diálogo. Porque sabemos bien que este conflicto no se resuelve con más días de paro".

Mientras tanto, el titular de la cartera laboral Juan Manuel Pusineri consideró que "la primera estrategia es dialogar. Hoy en la cuestión salarial tenemos nuevos elementos que se han incorporado, tenemos el contexto de los acuerdos que se lograron en las otras provincias. Allí se van a ver las características de la oferta que hizo la provincia de Santa Fe. Por lo demás, quiero volver a señalar algo que a esta altura es hasta obvio: tenemos la aceptación de la totalidad de los gremios de la administración pública, incluso de los mismos gremios docentes a la oferta, lo cual de alguna manera imposibilita introducir modificaciones en este sentido.



LA EXIGENCIA DE AMSAFE

Por su parte, los docentes públicos de Santa Fe anticiparon que acudirán a la cita para una nueva negociación paritaria con el gobierno de la provincia, el próximo lunes, pero advirtieron que esperan una nueva propuesta salarial y sobre todo que no les descuenten los días de paro como dos condiciones esenciales para no continuar con su plan de protesta. "No vamos a permitir que el gobierno provincial nos meta la mano en el bolsillo", repitió ayer en la ciudad de Santa Fe el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, una frase que ya viene resumiendo en los últimos días la posición del gremio. Este jueves se cumplió la tercera y última jornada de paro docente en lo que fue la segunda semana de medidas de fuerza de 72 horas anunciada tras la decisión de los trabajadores de la educación pública de rechazar la propuesta paritaria del gobierno provincial. Tal cual había anunciado el gremio de AMSAFE, llevaron adelante una concentración frente a la sede del Ministerio de Trabajo en la capital provincial, en reclamo a una oferta salarial superadora al 77% entre marzo y diciembre en el marco de las paritarias.

Durante ese acto, Alonso confirmó la convocatoria para seguir con la discusión paritaria con el gobierno. "Nos citaron el lunes aquí en el Ministerio de Trabajo y allí vamos a ir a esperar una propuesta que tiene que tener tres ejes: mejoras en el salario, en las condiciones laborales, pero que haga hincapié en el descuento de los días, porque no vamos a permitir que el gobierno provincial nos meta la mano en el bolsillo", aseveró el sindicalista. Al ser consultado sobre qué es lo necesario para destrabar el conflicto, el dirigente de AMSAFE dijo: "Tiene que haber voluntad política, es decir presentar una propuesta que cubra las expectativas y necesidades de los docentes. El gobierno está en condiciones de mejorar la propuesta salarial y de las condiciones de trabajo. No nos puede extorsionar con el descuento de días de paro". También se refirió a la afirmación del gobernador Omar Perotti, quien dijo que los docentes santafesinos están entre los mejores pagos del país, diciendo que en la nueva reunión "vamos a ir a debatir con los votos de 30.600 compañeros que más allá de que definieron distintas estrategias, teníamos una lectura en común y es que la propuesta era insuficiente". "Si el gobierno hace efectivo el descuento y no devuelve todo a los compañeros, la lucha va a continuar. Lo queremos dejar claro, porque el gobierno no puede descontar un solo centavo del salario de los trabajadores, sino la responsabilidad de solucionar el conflicto. Lo que el gremio necesita es una propuesta para ser evaluada en la asamblea", finalizó el secretario general de AMSAFE.