Rafaela Inspira desarrolló su quinta edición con éxito

En el Complejo Cultural del Viejo Mercado se llevó a cabo ayer la quinta edición de Rafaela Inspira, con la organización de la Municipalidad de Rafaela e instituciones que forman parte de dicho programa. La actividad tuvo como objetivo fomentar la cultura emprendedora y acercar experiencias motivadoras a emprendedores, estudiantes, profesionales y público en general.

Al respecto, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, dio apertura a la jornada expresando: “Queremos contarles que existe un programa que se llama Rafaela Emprende, el cual se puso en marcha en el año 2009. Les puedo asegurar que no es fácil sostener un programa durante 14 años. Pero lo hemos logrado porque en aquel momento tuvimos un debate muy interesante entre todas las instituciones, y la ciudad decidió que teníamos que tener un programa de desarrollo emprendedor. Ahí surge Rafaela Emprende, con un esquema de trabajo en donde hay diferentes ejes”. Continuó contando que entre esos ejes se comprenden “las tutorías, que son un seguimiento personalizado para quien quiere emprender; un programa de capacitaciones que articulamos junto con docentes de las universidades. Pusimos en marcha un sistema de financiamiento propio a través de Rafaela Impulsa, pero a su vez, gestionamos otras fuentes de financiamiento por fuera de nuestra ciudad, ante los Gobiernos de la Provincia, de la Nación. Son varios los ejes de trabajo y el acompañamiento que queremos hacer. ¿Por qué? Porque creemos mucho en las capacidades individuales del emprendedor, pero creemos que esas capacidades se potencian si se ponen en vinculación con las instituciones del territorio”.



CULTURA EMPRENDEDORA

Finalmente, Peiretti les explicó al público asistente que “con este evento en particular, lo que buscamos es fomentar la cultura emprendedora; que ustedes se vayan de aquí diferentes a como llegaron; que se vayan pensando que en Rafaela, aquel que tiene una idea de negocio, la puede llevar adelante; que hay un conjunto de instituciones que van a estar cerquita, acompañando y brindando mucha asistencia técnica y capacitaciones para que esa idea o pequeño emprendimiento que se pone en marcha, se pueda consolidar”.

Por su parte, el intendente Luis Castellano expresó: “Hay muchos empresarios y gente de la ciudad que ponen parte de su tiempo para dársela a entidades que piensan en lo común. Sin esas entidades, esto no sería posible”. “Cuando Diego Peiretti habla del entorno institucional que tiene la ciudad, es ese entorno el que hay que aprovechar para que nuestros emprendimientos particulares se potencien. Después, si nos va bien, en algún momento hay que devolver ese tiempo y meterse en una institución a trabajar, que es esa la particularidad y una de las fortalezas que tiene Rafaela”; agregó Castellano.



PENSAR EN EL FUTURO

“La otra fortaleza es que en Rafaela hay un motor, hay un ADN emprendedor que vaya a saber por cuál razón, si es cultural o histórica, va transfiriendo de generación en generación y hace que pase lo que está pasando hoy acá, donde todos ustedes por alguna razón, vinieron a escuchar y a ver si se pueden enganchar; pensar en un futuro que tiene que ver con afianzarse en algo que les apasiona y que puede llegar a ser la semilla de una empresa”, remarcó Castellano. “Eso se da desde hace mucho tiempo y ese motor que está ligado fundamentalmente a la metalmecánica, a la agroindustria, a todo lo que tiene que ver con la industria láctea, alimenticia, es muy fuerte en Rafaela y es un modelo que a través de lo institucional, público y privado, hemos podido potenciar hacia el mundo, porque las empresas de la ciudad llegan con sus productos a más de 80 destinos internacionales”; cerró el Intendente.

Presentes en el evento, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Diego Castro, aseguró que “en primer lugar, viendo la cantidad de gente que hay y todo público joven, demuestra que esto despierta interés y que es una iniciativa muy válida dentro de este programa Rafaela Emprende, el cual hace muchos años que el Centro Comercial es parte y participa. Para alguien que está arrancando o pensando en algún emprendimiento o una empresa, este tipo de herramientas son super útiles, porque al principio, las cosas no son sencillas, y que vos puedas formar parte de esto, escuchar la experiencia de quienes están en otro estadío, es muy útil”. Por último, la directora del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Melina Gaspoz, destacó: “Para nosotros es un orgullo ser parte de la organización de este evento. Nosotros, como INTI, venimos acompañando el programa Rafaela Emprende desde sus inicios. Tenemos el orgullo de ser co-coordinadores del programa y sabemos la importancia que tiene para cualquier ciudad la generación de nuevas empresas, de emprendimientos que potencien el desarrollo de la ciudad”.



EL DESARROLLO DE LA JORNADA

A las 18:15, se presentó Sebastián Palatnik (CTO Glamit, IT Commerce Assoc y director de Accenture Song). El disertante hizo un recorrido emprendedor por aprendizajes, historias, habilidades, miedos y éxitos que le hubiese encantando que le digan antes de emprender. Además, entre estas historias, brindó algunos conceptos interesantes sobre emprendimiento. Luego, a las 19:00, tuvo lugar el panel emprendedor local. Fue de la mano de Melani Torrano (CEO MelBag), Javier Beccaría (CEO AlgaeFactory) y Matías Snyder (CEO Ravel Pastas). Estos emprendedores rafaelinos les contaron al público sus diversas formar de emprender. Cuando el reloj marcó las 19:30 se hizo un break y pasado el descanso, se dio lugar a la charla y capacitación “Antropología del cliente: acercarme para aprender sin vender”, a cargo de Victoria Nagel (Encargada de Desarrollo de Negocios de Base Científica INFIRA). Victoria resaltó cómo los emprendedores abordan a los clientes desde sus supuestos y generalmente los contactan con el objetivo de vender.

Llegando a las 20:15, fue el turno de la disertante Lorena Núñez (Empresaria de Triple Impacto y CEO de PAPA Studio & Daravi Fábrica), quien también compartió sus diversas experiencias como emprendedora y empresaria. Por último, a las 21:00, tuvo lugar el lanzamiento del concurso Rafaela Emprende V+D.

Camila, estudiante de la licenciatura en Organización Industrial de UTN, dijo: “Hace unas semanas tuvimos una charla sobre emprendedurismo y hablando con la profesora, nos interesamos en venir con todos los del curso”. En tanto, Emiliano, también estudiante de UTN, agregó: “Junto con nuestros profesores nos pareció interesante para poder desarrollarnos en lo que significa la carrera”.