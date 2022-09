El Presupuesto es prudente y realista, según Massa

El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2023, al que definió como "prudente y realista", y aseguró que "cumple con los objetivos" que se planteó el Congreso al aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Junto a los secretarios de su cartera, y con un tono notoriamente conciliador, el funcionario expuso durante casi tres horas en el Salón de Pasos Perdidos sobre los principales lineamientos de la iniciativa, en el marco del debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda (que preside Carlos Heller), donde participaron autoridades del cuerpo y referentes de los distintos bloques.

Según pudo averiguar NA, el ministro habría dado luz verde a un refuerzo de partidas en áreas sensibles como Salud, Educación y Asistencia Social, en respuesta a pedidos concretos de diputados del Frente de Todos a la cartera económica. Se trata justamente de áreas en las que se había presupuestado una baja en términos reales de la inversión pública en comparación con el año ejercicio anterior, lo cual había llevado a acusaciones de "ajuste".

Al respecto, el ministro negó que en la hoja de ruta presupuestaria se contemplen "recortes": "Recorte no es lo mismo que diferimiento, no es ajuste, es orden en materia presupuestaria". En este sentido, aseguró que no hay "ninguna resolución del Ministerio de Economía que recortara ninguna partida presupuestaria de atención a la discapacidad".



EL PROYECTO

"El proyecto de Presupuesto de alguna manera viene a cumplir los objetivos que se ha planteado este Parlamento cuando la Argentina decidió renegociar el acuerdo del 2018 con el Fondo y llevó adelante un nuevo acuerdo de facilidades extendidas", dijo Massa, quien presidía la Cámara baja cuando el Congreso aprobó el refinanciamiento con el FMI.

El funcionario admitió que lleva "como una cruz" el fracaso de la aprobación del Presupuesto el año pasado, cuando conducía la Cámara de Diputados, por lo que destacó la "importancia" de que el Congreso "fije una hoja de ruta" para "dar previsibilidad".

"Cuando no hay una hoja de ruta definida por el Congreso, termina influyendo en el desarrollo del Estado y cualquiera que sea el Presupuesto es importante que el Congreso fije una hoja de ruta. Que el 2023 funcione con metas para dar al estado y a la sociedad una previsibilidad", subrayó.

Según dijo, "este presupuesto trae un fortalecimiento de la política tributaria y crecimiento del gasto primario en términos reales".

La iniciativa contempla un gasto general de casi 29 billones de pesos, una inflación proyectada del 60% interanual, un crecimiento del PBI del 2%, un aumento de la inversión del 2,9%, un déficit del 1,9%, y un tipo de cambio de 218,90 pesos por dólar.

En tanto, Massa señaló que se estima un crecimiento de las exportaciones del 7,1%, siendo la Economía del Conocimiento, la minería y el agro los principales motores de ese fortalecimiento del sector externo. .

También indicó que se espera para el año que viene una reducción de la presión tributaria del 0,18%, pasando del 23,95% de este 2022 al 23,77% en 2023.

"Si desde el Congreso fijamos reglas claras, estabilidad fiscal, proyección respecto de disponibilidad de divisas y fijamos además mecanismos para ir agregando valor en nuestra economía, de alguna manera nos va a permitir ser grandes jugadores en los próximos 10 años en el proceso global de disputa" en el mercado de proteínas, minería, energía y Economía del Conocimiento.

En otro tramo de su exposición, el hombre fuerte de Economía destacó que uno de sus objetivos del Gobierno, expresado en el plan de Presupuesto, es el de "trabajar para la recomposición del ingreso en la Argentina", tras advertir que "la caída de los ingresos en últimos seis años ha sido muy importante".

"Siento que estoy dando mis últimas pisadas en mi vida política. Tengamos la capacidad de proyectar un trabajo que en el 2023 las metas que vayamos consiguiendo sean acordes a este Presupuesto", expresó el ministro, quien durante su intervención buscó generar en todo momento un ambiente ameno y en varios ocasiones les dedicó guiños de complicidad a los jefes de los bloques del PRO, Cristian Ritondo, y de la UCR, Mario Negri.

El contexto es diferente al del año pasado, cuando la oposición no acompañó el Presupuesto que en aquel momento impulsaba el entonces ministro de Economía Martín Guzmán y dejó al Gobierno nacional sin ese instrumento clave para la planificación económica. Ester año, pareciera haber terreno fértil para que Juntos por el Cambio apoye la iniciativa. .

Mientras los integrantes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio se fundían en un inédito pacto de no agresión y hasta de armonía, los referentes del Frente de Izquierda rompieron ese clima de concordia cuando increparon a Massa por su postura a favor de las empresas de neumáticos en el conflicto que mantienen con los trabajadores del gremio.

Romina del Plá (Partido Obrero) lo acusó de ponerse "al servicio de las patronales pisoteando los convenios colectivos de trabajo y la negociación paritaria".

"Ayer con total desparpajo habló de abrir las importaciones para extorsionar a los trabajadores del neumático. Y favorecer a patronales que se han beneficiado enormemente con todo tipo de dólares baratos para importar", fustigó.

Al cabo de la introducción formal de Massa del Presupuesto, expusieron en Pasos Perdidos los secretarios de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, de Hacienda, Raúl Rigo; y de Finanzas, Eduardo Setti. (NA)