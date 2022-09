Continúa el conflicto en la producción de neumáticos

Las negociaciones entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA) y las empresas fabricantes volvieron a fracasar ayer y se dictó un nuevo cuarto intermedio hasta hoy a las 13:00. Así lo revelaron fuentes oficiales a NA, luego de que no llegara a buen puerto el ofrecimiento de los empresarios del sector, quienes aseguraron que realizaron una oferta que mejoraba las anteriores que provocaron 35 reuniones fallidas.

Sin embargo, una hora antes de que se levante la convocatoria el titular del SUTNA, Alejandro Crespo, les dijo a los trabajadores que no tenían una propuesta. Cerca de las 19:30 y luego de cinco horas de conversaciones, Crespo dejó el despacho del piso 12 del Ministerio de Trabajo donde se llevaba adelante la negociación y les comunicó a los manifestantes que lo aguardaban en la puerta de la cartera laboral que no había avances porque no habían recibido una propuesta concreta.

"Hablamos de varias formas de resolver, estamos proponiendo muchos tipo de salidas (porque) estamos dispuestos a negociar pero no tenemos una propuesta concreta", afirmó el dirigente gremial.

La reunión entre los representantes sindicales, las empresas y el gobierno se inició cerca de las 14:00 bajo la presión del Ministerio de Economía de "abrir la importación" en caso que este miércoles no se llegara a un acuerdo y el conflicto mantuviera paralizada las plantas.

"Lo que nos ofrecieron por ahora no lo podemos aceptar. Estamos esperando una mejora y si es una mejora para nuestra familia lo vamos a aceptar", arengó Crespo antes de que se cierre la negociación de esta jornada.

El gremialista insistió: "Si las empresas están mejor nosotros tenemos que estar mejor. Nos quedamos acá hasta que nos den una respuesta".

"No hay ideas radicales ni extremas. Estamos negociando una paritaria", afirmó Crespo, quien también dio algunos indicios de estar dispuestos a acercarse algunas posiciones: "Si tenemos que cambiarle el nombre se lo cambiamos y si tenemos que extender la paritaria lo hacemos", lanzó a modo de adelanto de una vía de posible solución.

En principio los empresarios habrían llevado la oferta para el período 2020-2021 a un aumento de 71 por ciento -3 puntos más que las ofertas anteriores- y un ajuste de 38% para el primer semestre de este año, pero la negociación continúa trabada en el pago de las horas de los fines de semana que el gremio reclama se paguen al 200 por ciento.