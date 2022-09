Corach pidió dejar investigar a la Justicia en la causa Sain

Ante la escalada de la crisis política e institucional que afecta la Provincia tras la difusión de los audios del ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, en el marco por la investigación de espionaje ilegal de periodistas, empresarios, legisladores, funcionarios y dirigentes sindicales que lo tendría como presunto autor, el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, buscó ayer bajar los decibeles al considerar "necesario dejar actuar a la Justicia".

"Hay que dejar actuar a la Justicia con lo que ha pasado con las declaraciones del ex ministro. Nosotros las hemos recibido recién el viernes (a las copias de los audios). Me parece que hay un coqueteo entre la política tratando de jugar con esto, tratando de sacar partido. Me parece que no es razonable. Ninguna de las cosas son pertinentes con la causa. La causa es las escuchas ilegales. Lo que sale ahora evidentemente no tiene nada que ver con la causa", expresó el funcionario en declaraciones a la prensa en la ciudad de Rosario.

Corach descartó de plano que el gobernador, Omar Perotti, haya ordenado a Sain "perfilar" al dueño del multimedio El Litoral, Nahuel Caputto. Incluso resaltó que el mandatario provincial se comunicó con el empresario de medios para solidarizarse y a la vez desvincularse de esa supuesta instrucción.

En uno de los audios que trascendió en la causa que investigan los fiscales Marcela Jiménez y Ezequiel Hernández, Sain afirma: "Recién tuve una larga charla con el gobernador, acordamos ir en nuestros términos perfilando a Nahuel Caputto. Quiere ir contra él". Ahora Corach desmintió al ex integrante del gabinete provincial y defendió la figura de Perotti, cuestionado ayer por todo el arco opositor.

En cuanto a la difusión de los audios que forman parte de la investigación de la gestión Sain y un eventual espionaje ilegal, Corach sostuvo que "no somos los más indicados para contestar quién es el que lo distribuye, cada uno de los querellantes ha recibido las copias de los audios, nosotros las recibimos el día viernes". "El fin de semana ya empezaron a ser distribuidas, editadas. Claramente la política juega", agregó.

Asimismo, el ministro de Gestión Pública precisó que "no existe ninguna orden del gobernador ni de ninguno de los funcionarios para hacer investigaciones que no tengan que ver con causas judiciales". Y subrayó: "Si a metros del despacho del gobernador se hizo un allanamiento, es porque dejamos actuar a la Justicia. Nosotros no nos metemos en eso".

"Los audios se distribuyen a los querellantes. El hecho que los medios de comunicación tengan acceso a los audios ya no depende de nosotros. Hay una intencionalidad y se nota. Es manifiesta. En un momento además donde se están concursando los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Que hayan pasado dos años y la causa no tenga ningún imputado por lo menos para mí es un poco raro", concluyó Corach según publicó El Litoral.



ARENA BUSCA SALVAR

EL CONCURSO DEL MPA

La ministra de Gobierno de la Provincia, Celia Arena, asumió la representación del Gobierno en el proceso de concursos para la selección de autoridades tanto del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) tras el desplazamiento del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, sospechado de tráfico de influencias al quedar salpicado por los audios de la causa Sain.

"Estamos llevando adelante el proceso de selección de autoridades del MPA y el SPPDP con riguroso apego a las normas desde su inicio y como siempre", subrayó la funcionaria al defender los concursos.

"Respecto de la causa judicial que es de público conocimiento, no vamos a hacer especulaciones sobre la difusión parcial de su contenido a través de los medios de comunicación. Es una decisión que obedece a razones básicas de responsabilidad institucional. Tampoco vamos a caer en la tentación de responder a los agravios e insultos permanentes y sistemáticos a los que han sido sometidos el gobernador y sus funcionarios y funcionarias desde el inicio de la gestión. El diálogo con todas las fuerzas políticas está abierto. Siempre", señaló Arena en su cuenta de Twitter.

Por último, expresó que "los santafesinos y santafesinas necesitamos reconstruir un clima de mínimo respeto y concordancia entre quienes asumimos la representación popular. Nuestra gente merece que encontremos puntos de acuerdo para construir una Justicia que esté a la altura de sus legítimas demandas".

En tanto, diversas informaciones dan cuenta de renuncias de integrantes de jurados para los concursos del MPA, entre ellos Alejandro Slokar y Martha Feijoo, en tanto que Susana Valenti pidió su apartamiento al aducir amistad con uno de los concursantes.



DESMIENTEN VIOLACIÓN

DE DERECHOS HUMANOS

La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia negó ayer contar con denuncias vinculadas a supuestas detenciones durante la pandemia tal como se desprende de los audios de Sain.

En un comunicado, señaló que "habiendo tomado conocimiento de la difusión en medios de comunicación de audios y de las expresiones de comunicadores en distintos programas de medios nacionales, sobre una detención arbitraria durante la pandemia sufrida por una mujer que estaba paseando sus perros, como responsables de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, queremos informar que no tenemos conocimiento de la misma, ni hemos recibido una denuncia con esas características". "Durante la cuarentena impuesta por el Covid 19, tanto las y los funcionarios como un grupo de trabajadores de la Secretaría continuamos trabajando; estuvimos en cárceles y comisarías, atendimos denuncias por violencia institucional y articulamos tanto con fiscales como con Asuntos Internos de la Policía de la provincia sobre diferentes situaciones que se presentaron", manifestó.

Finalmente, admitió que si bien "no toda situación de vulneración de derechos llega a ser denunciada en la Secretaría, es por esto que, si un hecho tan grave como el que refiere el audio hubiera sucedido, invitamos a la persona a acercarse a nuestras oficinas a denunciarlo".