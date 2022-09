Prisión preventiva sin plazos al presunto homicida de Orellano

A partir de las 10 de la mañana de ayer, en la sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial de los Tribunales de Rafaela se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares a Santiago O., de 32 años, único acusado y detenido por el crimen con un disparo de arma de fuego casera («tumbera») a Federico Iván Orellano, de 16 años, cometido a las 4.30 de la madrugada del sábado 24 de septiembre en barrio Villa del Parque de esta ciudad.

Participaron del acto jurídico el juez de la investigación penal preparatoria Dr. Javier Bottero, representando al Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Dra. Fabiana Bertero, y en la defensa técnica del imputado la defensora del Servicio Público de la Defensa Penal, Dra. Mónica Ronchi.

Por estos sucesos el imputado Santiago O. fue acusado de tres hechos con calificaciones jurídico-penales distintas: homicidio doloso agravado por uso el uso de arma de fuego (Arts 70 y 41 bis del C.P.); amenazas coactivas (Arts. 149 bis, párrafo 20 del C.P.); resistencia a la autoridad (Art. 239 del C.P.).

Cabe acotar que solamente por el primer delito (homicidio doloso) la pena en expectativa es de 10 años y 8 meses de prisión. A ello se suman las otras dos calificaciones y que el imputado tiene antecedentes condenatorios de 2011 por tenencia de estupefacientes, siendo declarado reincidente.



PRISIÓN PREVENTIVA

SIN PLAZOS

Finalizada la audiencia, y "ante el cúmulo de evidencias existentes sin que la Defensa haya discutido la materialidad ni la autoría del hecho" dijo el juez Bottero, este decidió aplicarle al imputado Santiago O. la prisión preventiva sin plazos mientras dure el proceso.

Agregó el Juez: "la pena en expectativa es grave y es probable que Ud. intente huir -dijo Bottero al imputado- además del entorpecimiento probatorio", señaló. Bottero apuntó además que en realidad el procesado ya había hecho las dos cosas dado que su arresto fue en el domicilio de un amigo donde se había fugado (en calle Santos Vega al 200); y en cuanto al entorpecimiento probatorio ya había amenazado a los testigos luego de cometer el crimen, especialmente a su hermana Débora a quien la amenazó de secuestrar a su bebé de 5 meses: "me voy a llevar a tu nena", le dijo; además de intimidar a los testigos presentes diciéndoles "no llamen a la policía", "los voy matar", "les voy a pegar a ustedes también", todo ello con el propósito de intimidarlos para que no dieran noticia del hecho a la autoridad policial.

Por todo lo dicho el juez Bottero fue claro, dirigiéndose al encartado: "Materialidad y autoría están acreditados [...] Casi no caben dudas que Ud. fue el autor del homicidio de Orellano. Con toda la evidencia de la fiscal y los testigos que coinciden creo que no se puede discutir la autoría", indicó el magistrado siendo esto poco frecuente en etapas tan tempranas del proceso penal en general.



LOS TRES HECHOS

Se señalan a continuación los pormenores de los tres hechos imputados, siendo importante destacar que en el más grave de los tres, es decir en el homicidio doloso de Orellano, según se ventiló en la audiencia de cautelares, Santiago O. dijo que lo mató a Orellano "porque le debía $40.000", agregando que la víctima "se los robó".

Frente a esta sospecha del imputado, este "sacó una «tumbera» de dos caños [con munición calibre 28] y le pegó en la cabeza con uno de los caños a la víctima, para luego matarlo de un disparo en el abdomen", relató la fiscal. En otro momento del desarrollo se indicó que esto sucedió pese "a que Federico Orellano le dijo de rodillas y llorando que él no había robado nada", agregó.



HOMICIDIO

El primer hecho imputado ("homicidio doloso") sucedió el día 24 de septiembre de 2022, a las 4:30 hs. aproximadamente, en circunstancias en que Santiago O. se encontraba en el interior del domicilio de su hermano unilateral Máximo R., ubicado en calle Deán Funes 405 de Rafaela, más precisamente en la vivienda del frente, junto a Guillermina L. -pareja de Máximo R.-, Gonzalo I. hermano unilateral de Santiago O, Federico Iván Orellano, Guillermo G. y Nicolás C.

El imputado Santiago O. comenzó a increpar a Federico Ivan Orellano por el faltante de una suma de dinero, iniciando una discusión. En el marco de tal discusión, Santiago O. sacó un arma de fuego casera tipo tumbera, compuesta por dos partes de caños, desde un cajón del aparador y con la misma golpeó a Orellano en su rostro y cabeza. Luego Santiago O. efectuó un disparo con dicho arma hacia zona vital del cuerpo de Federico Orellano, más precisamente hacia su abdomen, con pleno conocimiento y representación del peligro para la vida de la víctima.

El proyectil de arma de fuego impactó en el flanco izquierdo del abdomen de Federico Orellano, a la altura de le la línea mamilar de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás, haciendo un trayecto intracorpóreo oblicuo ascendente, provocando lesiones perforantes en hígado, riñón derecho, diafragma, pleura derecha y pulmón derecho ocasionando la muerte de la víctima. Luego, Santiago O. y Gonzalo I. tomaron el cuerpo de Federico Orellano, por sus brazos y piernas y lo trasladaron hacia la vereda del inmueble sito en Deán Funes 351, abandonándolo allí.



AMENAZAS

COACTIVAS

El segundo hecho imputado (Amenazas Coactivas) ocurrió el 24 de septiembre de 2022, momentos después de las 4:30 hs., luego de haberle disparado con un arma de fuego y darle muerte a Federico Iván Orellano, Santiago O. ingresó a la vivienda de su hermana unilateral Débora I. ubicada en Deán Funes 405 de Rafaela interno- lugar en el que se encontraban la nombrada Débora I., su pareja Brian J., los hijos de ambos; su hermano unilateral Máximo R. y su pareja Guillermina L. quiénes habían concurrido al lugar luego de la muerte de Orellano-, e intimidó a los mismos manifestándoles "no llamen a la policía", "los voy matar", "les voy a pegar a ustedes también", "me voy a llevar a tu nena" refiriendo a la bebé de cinco meses de Débora, todo ello con el propósito de compeler a las víctimas para que no dieran noticia del hecho a la autoridad, retirándose posteriormente Santiago O. del lugar.



RESISTENCIA A

LA AUTORIDAD

El tercer hecho imputado (Resistencia a la Autoridad) sucedió el 24 de septiembre de 2022, a las 10 aproximadamente.

Santiago O., en ocasión de ser trasladado en carácter de detenido a bordo de un móvil policial, por parte de los suboficiales de policía Walter C. y Diego M. -ambos pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal UR V Rafaela-, O. comenzó a intimidarlos manifestándoles "giles de mierda, los voy a matar a todos", "miren que yo voy a salir de estar preso y ahí van a ver ustedes lo que les va a pasar", "putos de mierda suéltenme, sáquenme las esposas y van a ver", a la vez que les lanzó cabezazos hacia la humanidad de Walter C. y Diego M. con el fin de impedir la labor del personal policial en legítimo ejercicio de sus funciones, produciéndose un forcejeo en el interior del móvil policial para controlarlo, producto del cual los suboficiales C. y M. resultaron con escoriaciones en sus brazos.