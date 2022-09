Cinco médicas completaron la residencia en el Hospital

Cinco médicas residentes del Hospital "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela que se formaron en las especialidades de Medicina General y Familiar, Pediatría y Clínica Médica recibieron ayer sus certificados durante el Acto de Colación de Residencias Médicas. Se trata de Daiana Paulón, Marcela Nazzo, Jesica Tuninetti, Virginia Castellano y Ana Rodríguez, quienes completaron la instancia de formación.

El director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Emilio Scarinci y la directora Regional de Salud, Eter Senn presidieron la ceremonia en la que también participaron el coordinador de los Centros de Salud, Nicolás Bonafede; la presidenta del Consejo de Administración del SAMCo, Melina Engler; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud y ex director del hospital, Diego Lanzotti; los concejales Martín Racca y Lisandro Mársico; el presidente de la Asociación Médica del Departamento Castellanos, Jorge Bertram; el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Marcos Olivera; representantes del Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe; personal del hospital, familiares y amigos de las egresadas, entre otros.

La ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, envió un saludo en el cual agradeció a las médicas residentes “su compromiso social, su vocación, el poder de seguir formándose y conformándose junto a la sociedad a la cual pertenecen. Quiero agradecer también a los profesores que tutelaron este camino que estuvieron transitando y que serán siempre sus referentes, porque son quienes les dieron las primeras herramientas de formación. Estamos muy felices de que sigan eligiendo la formación profesional y el compromiso con la salud pública”.

Por su parte, Scarinci felicitó “a las cinco residentes y a los jefes de servicio por el esfuerzo, el empeño que ponen todos los días en formar a nuestros residentes. No es fácil desde un servicio médico transformarse en un servicio formador y acompañarlos día a día. Por eso valoro muchísimo el trabajo cotidiano de los tres servicios en la formación de estas nuevas profesionales. Felicitaciones para ellas”.

“Estos años de residencia son los que forman el temple de los profesionales. Es una alegría que estas cinco residentes hayan culminado con esta formación. El Hospital Jaime Ferré como formador de especialistas es algo muy valioso para nosotros”, agregó Scarinci.

En tanto, Lanzotti expresó: “Muchas gracias por invitarme y traerme nuevamente a mi casa. Para mí es muy emotivo este acto por dos cosas. Primero, porque yo los veo a los egresados de este hospital trabajando, sobre todo en estas especialidades en el primer nivel de atención, y veo resultados. Los egresados de este hospital acceden a otras especialidades, acceden a los mejores lugares de trabajo, y eso habla muy bien de la formación que brinda este hospital.

Ayer se nos fue una ex residente de pediatría al Hospital Garrahan. Tenemos ex residentes de clínica haciendo sus especialidades. Creo que el hospital se está poniendo a la vanguardia de la formación y eso es gracias a ustedes y al nivel de formación”.

“No hay que olvidar que esta camada llegó joven poco antes de empezar la pandemia, y con nosotros, estuvieron al frente de una situación tremenda y única. Así que doble esfuerzo: el esfuerzo de la atención y el esfuerzo de la formación. Y tanto ustedes como los formadores, estuvieron a la altura para que esto se haga realidad y para que los resultados estén a la vista en la ciudad y hayan incluso trascendido al resto del país. Así que merecidas felicitaciones”, cerró Lanzotti.