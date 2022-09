Atlético de Rafaela, en un 2022 con tantos golpes bajos, vive horas felices. El primer equipo ya aseguró su continuidad en la Primera Nacional y el elenco liguista, reforzado con algunos profesionales, se metió en semifinales de la Copa Santa Fe. Los pibes de la ‘Crema’ le ganaron a los de Colón 2 a 1, con dos goles de Gino Albertengo de penal, y ahora se enfrentarán con 9 de Julio, reeditando el clásico de Liga Rafaelina de Fútbol, tras muchísimos años.

El que habló tras la victoria ante el ‘Sabalero’ fue el entrenador, Gabriel Bessone, quien destacó: “Sinceramente no tengo palabras para agradecerles a estos pibes que dan todo lo que tienen, son de fierro. Me emociono al ver la entrega que le ponen, sábado, domingo, no tienen respiro. Jugamos o tenemos que recuperar, entrenan, es un club que hay que trabajar mucho, estos pibes están en una etapa final del proceso formativo donde están peleando por un contrato y vaya si la están luchando, están presionando de buena forma con la entrega que están teniendo”.



Y luego agregó: “Estos chicos de principio de año han progresado mucho, perdimos muchos puntos en la Liga por detalles pero están madurando. Nos volvieron a convertir después de varios partidos, teníamos ese déficit hace un tiempo atrás, lo habíamos corregido. Lo terminan de cristalizar ante un rival, esperemos seguir a la altura de las circunstancias en la próxima instancia”.



Con respecto al trámite del juego, donde Colón fue superior en el PT y Atlético mejoró notoriamente en la segunda mitad, el ‘Bayo’ Bessone analizó: “En el PT el 5 y el 10 recibían demasiados solos la pelota, teníamos que corregir eso, cambiamos el sistema, pensamos en hacer cambios de entrada para salir a jugar el complemento, pero nos contuvimos. Pensamos que saliendo 10 metros más adelante, jugar un partido como de Liga Rafaelina, y por eso digo que es tan importante, una liga que tiene que seguir progresando, si andas bien en la Liga podes jugar en Nacional B”.



A la hora de hablar sobre 9 de Julio, rival de semifinales, el DT albiceleste señaló: “Es muy lindo, si bien no lo pensábamos de antemano, primero teníamos a un rival duro y que teníamos que superarlo, en la cabeza estaba, 9 de julio es un muy buen equipo, con individualidades altas, sabe a lo que juega, no va a ser fácil, como todos los partidos. Ante Romang también fue durísimo, se definen por pequeños detalles.



Por último, Bessone hizo referencia a los hermanos Albertengo: “En la previa al partido hablábamos mucho, fue la primera vez que jugaron de entrada los dos juntos. Una gran motivación para ellos, para la familia que tanto se lo merecen, son una familia bárbara, los pude dirigir a todos, menos a Lucas, incluido Martín (hoy en Argentino Quilmes) y se merecen lo mejor como les está yendo”.



PENSANDO EN GÜEMES



El plantel profesional de Atlético de Rafaela trabaja con la cabeza puesta en su última salida del año, penúltima presentación en la temporada 2022 de la Primera Nacional. El próximo domingo a las 16.00hs visitará Güemes de Santiago del Estero, por la fecha 36.

Para dicho juego el DT Ezequiel Medrán no podrá contar con tres jugadores que fueron titulares en la goleada ante All Boys. Se trata de Alex Luna (en el seleccionado Sub-20 argentino), Marco Borgnino y Gonzalo Lencina, estos dos últimos por acumulación de amarillas.

Luego de enfrentarse con el elenco santiagueño, la ‘Crema’ cerrará recibiendo a Riestra, el sábado 8 de octubre.