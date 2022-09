En Sunchales, arranca la fecha

Una nueva fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se pone en marcha en la noche de hoy. Por el capítulo 14, Unión de Sunchales recibirá a Talleres de María Juana, encuentro que comenzará a las 22hs y será arbitrado por Ángelo Trucco.

Los Bichos Verdes no jugaron el último fin de semana ya que el juego vs Atlético quedó postergado, previamente, por la fecha 12, igualó 1-1 con Libertad en el clásico y suma cuatro sin poder ganar. Los de María Juana fueron goleados 5-1 por Brown y ocupan el último lugar de la tabla, con apenas una victoria y un empate en 13 presentaciones.



EL RESTO DE LA FECHA



Viernes: 21.30hs Dep. Aldao vs Atlético de Rafaela (Darío Suárez), 9 de Julio vs Argentino Quilmes (Guillermo Vacarone), Dep. Tacural vs Argentino de Vila (Ariel Gorlino).



Domingo: 15.30hs Sportivo Norte vs Bochazo, Dep. Ramona vs Ben Hur, Ferrocarril del Estado vs Peñarol, Atlético María Juana vs Dep. Libertad, Brown San Vicente vs Florida de Clucellas.



LAS POSICIONES. Ben Hur 35, puntos; 9 de Julio 30; Ferrocarril del Estado 24; Arg. Quilmes 24; Atlético de Rafaela 21 (*); Brown San Vicente 20; Dep. Ramona 20; Dep. Tacural 18; Dep. Libertad 17; Sportivo Norte 16; Dep. Aldao 16; Peñarol 16; Florida de Clucellas 15; Arg. de Vila 15; Unión 13 (*); Atlético María Juana 13; Bochazo 8; Talleres María Juana 4.



(*) Unión y Atlético tienen un encuentro pendiente.