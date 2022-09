Humedales: el agro lleva su visión al Congreso y busca un debate sin oportunismos

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) realizó una exposición en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, que estuvo a cargo de Claudia Peirano, integrante de la Mesa de Sostenibilidad de la institución.

En ese sentido, presentó la posición y la propuesta de las 61 entidades vinculadas a la producción de alimentos, fibras y bioenergías que integran el Consejo, ante el trabajo de conformación del Proyecto de ley de Humedales.

“Desde el CAA creemos firmemente que es necesario asegurar la gestión sostenible de los humedales de nuestro país, ecosistema en los que se desarrollan actividades productivas y culturales de las que dependen millones de personas y son fuentes de alimentos, empleos y divisas”, indicó. Además, solicitó que “la voz del sector productivo sea escuchada y considerada en el tratamiento de los proyectos de ley que lo afectan”.

Desde el Consejo se pretende transmitir que el enfoque de legislar por ecosistemas (humedales, bosque nativo, pastizales, etc.) “fragmenta el territorio”. Peirano sostuvo que los ecosistemas no conocen de límites políticos ni legales y, al fragmentar su tutela en diferentes legislaciones, genera una sobreabundancia de legislación que complejiza su protección. “En los humedales, hay bosques nativos y pastizales; diferentes leyes que legislen parcialmente sobre un mismo territorio, llevarán a superposiciones regulatorias y dificultades para una gestión integral, y con ello, que no cumplan sus objetivos”.

Por ello, y para contribuir a una efectiva protección y gestión sostenible de los humedales y en integración con todo el territorio, el CAA solicitó que se avance en el ordenamiento integral del territorio, como lo indica en el Art. 9 de la Ley General del Ambiente (Ley N° 25.675) sancionada en 2009.

“Queremos reforzar que una ley de Humedales no va a prevenir ni apagar incendios rurales. Para proteger nuestros ecosistemas de los incendios rurales se requiere que se cumplan las dos leyes en manejo del fuego en forma efectiva, se refuercen las políticas de prevención, detección temprana, presupresión y ataque rápido. En particular, se requiere coordinación entre las jurisdicciones, se asignen los recursos necesarios y se ejerza el poder de policía local”, explicó Peirano.

Al mismo tiempo, remarcó la necesidad de promover un efectivo desarrollo sostenible, en donde se incluyan en forma equilibrada los aspectos socio-culturales, ambientales y económico en el marco de una gestión integral del territorio.



“EL FOCO PUESTO EN LA CONSERVACIÓN”

El director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Andrés Costamagna, realizó una presentación en la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, que convocó a un encuentro con especialistas para exponer sobre la Ley de Humedales.



“El productor tiene el foco puesto en la conservación”, afirmó Costamagna. Y agregó: “nos venimos ocupando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Desarrollo Sostenible Argentino desde su inicio, participamos en Naciones Unidas en la construcción de los mismos, con esto sólo planteo que somos parte de la solución y lo estamos haciendo”.

El dirigente aseveró que “la solución legislativa es acelerar el tratamiento de una Ley de Presupuestos Mínimos, basados en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, para dar la imagen que se está haciendo algo, cuando en realidad lo que debería hacer el congreso es pedir informe al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible respecto de porqué no aplican adecuadamente algunas leyes vigentes”.

Para finalizar explicó: “Si se quiere un país que tenga desarrollo y crecimiento, algunos proyectos de ley que se proponen van en contra de la Argentina, de su soberanía, de la libre determinación de sus habitantes, e impedirán el desarrollo de las generaciones actuales y de las generaciones por nacer”.



LA POSTURA DE LA MESA DE ENLACE PROVINCIAL

La Mesa de Enlace de la provincia de Santa Fe emitió un comunicado para clarificar su posición respecto a una temática sensible que, por lo ocurrido en la zona del Delta del Paraná, ha puesto bajo la lupa a la ganadería. “Sostenemos que es necesario promover el desarrollo productivo en armonía con el cuidado de los recursos naturales porque así habrá oportunidades para la protección efectiva del medio ambiente”, remarcaron desde CARSFE, FAA, CAR CONINAGRO y SRA. Y agregaron: “eso sólo es posible si se aplica conocimiento real y científico, basado en los datos que surgen de la investigación real, que existe y debe ser considerada antes de legislar”.

La dirigencia rural criticó que el debate se haya instalado “a través de consignas, activismo y oportunismo, que pretende un abordaje único, con la negación a atender otras miradas sobre el tema”. Para el sector, legislar sobre un área que excede ampliamente el ámbito afectado, “conduciría a una generalización inadecuada sobre otro tipo de ambientes agroecológicos, también alcanzados por una eventual nueva normativa”.

Para las entidades, la discusión y normativa emergente deben alcanzar un consenso de todas las partes involucradas, además de contemplar “el conocimiento científico, la inversión pública, la inversión productiva privada, la inversión social, la rentabilidad, la radicación en el territorio, y la interacción con las variables ambientales y su protección”.