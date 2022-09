Hockey: 9 de Julio en los Juegos Santafesinos y el Regional

El representativo Sub 16 de 9 de Julio cumplió una destacada performance en los Juegos Santafesinos, clasificatorios a los Evita, al finalizar tercero en las finales provinciales que se desarrollaron este martes y miércoles en Santa Fe.

En la primera jornada logró dos victorias, primero 1 a 0 ante Unión y Cultura con gol de Victoria Picco, y posteriormente 2 a 0 a Stic, con tantos de Ludmila Krvatyrka y Margarita Aversa.

Este miércoles, en tanto, las julienses perdieron ante Duendes de Rosario 3 a 0 y luego ante Alma Juniors de Esperanza por 4 a 1 (gol de Iara Romero). El ganador fue Alma Juniors, subcampeón Duendes y tercero 9 de Julio logrando el bronce.

Luego de afrontar esta instancia en modalidad Seven, desde este jueves se volverá al hockey tradicional con la participación de este representativo de la categoría en el Campeonato Regional de Clubes en Esperanza, organizado por la FOSH.

9 de Julio integrará la Zona A con Atlético del Rosario, Taraguy de Corrientes y Colón de Santa Fe. Las dirigidas por Champy Dominino debutarán el jueves a las 10 ante las rosarinas en el primer compromiso de la jornada, ya que por la tarde -a las 17.30- enfrentarán a Colón.

El viernes a las 12 completarán la etapa clasificatoria ante Taraguy, intentando quedar entre los dos primeros del grupo que avanzarán a semifinales.

Cabe acotar que Candela Molina es la jugadora de Bella Italia que se suma como refuerzo en este torneo, lo mismo que un grupo de jugadoras de Sarmiento de Humboldt.



EN PRIMERA

Completando la 13ª fecha del torneo Zona A1 Región Rafaela de la FOSH, el domingo 9 de Julio se impuso ante Sarmiento de Humboldt por 4 a 0 en primera división. El partido se disputó en el sintético de CRAR y los goles del equipo juliense fueron anotados por Catalina Martinez y Lucía Romano, en ambos casos por duplicado.

Con este resultado, las dirigidas por Champy Dominino alcanzaron en el tercer puesto a su homónimo de Morteros, cuando queda una fecha para el final de la fase regular.



LOS CABALLEROS

Dieron comienzo el fin de semana los partidos correspondientes a los play offs del Campeonato Mayores Caballeros de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped, en las instalaciones de Alma Juniors de Esperanza.

Por la Copa de Oro, 9 de Julio de Rafaela perdió en uno de los partidos con Antártida Argentina de San Francisco por 5 a 1, convirtiendo Nicolás Navarro para el equipo rafaelino. En el otro encuentro, el elenco dirigido por Marcela Marín empató 1 a 1 ante Colón de San Justo, anotando Fernando Visconti el tanto juliense, luego en los penales australianos prevaleció 2 a 1 el conjunto del norte santafesino, convirtiendo Jonatan Schwant para 9 de Julio.

Las posiciones quedaron con: Antártida 6 puntos; San Justo 2; 9 de Julio 1 y Tacuarendí -no jugó este domingo- 0.