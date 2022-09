Se dieron a conocer las obras que participan del 99º Salón de Santa Fe

El Ministerio de Cultura de la provincia dio a conocer las obras seleccionadas que participarán del 99° Salón Anual Nacional de Santa Fe, exhibición organizada por el museo “Rosa Galisteo de Rodríguez” de la ciudad de Santa Fe.

El jurado encargado de la selección, conformado por Clarisa Appendino, Camilo Guinot y Marcos Figueroa, se reunió de manera virtual y analizó las 605 obras/proyectos inscriptos para participar del Salón, de las que eligió 25, en conformidad de todos los integrantes.

El jurado destacó en el texto de síntesis de su actuación “el gran nivel de presentaciones que ha tenido este certamen, lo que implicó intensos momentos de conversación y análisis de cada proyecto desde diferentes puntos de vista”.

Respecto de los criterios de selección expresaron: “Además de las ideas de valoración estética que indudablemente pusimos en consideración, este jurado consideró importante atender a las siguientes variables para la selección final de artistas y proyectos: la trayectoria del/la artista, paridad de géneros, representar una mirada federal y atender a las diferentes prácticas artísticas”.

Además, agregaron: “El resultado de esta tarea dio una selección de 25 proyectos que dan cuenta de una importante variedad de abordajes, cada uno de ellos con voces diferentes interpelando sobre el arte, las imágenes, la realidad, el presente y la historia desde diferentes perspectivas”.

Los artistas cuyas obras fueron seleccionadas recibirán $ 32.500 por la participación de sus obras en la exhibición y $ 26.000 para gastos de transporte, embalaje y seguros. A la par, el museo brinda el equipamiento técnico y mobiliario estándar para la exhibición de las obras.

El mismo jurado tendrá la tarea de definir los premios, que en esta edición son $ 485.000 para el premio adquisición y $ 123.500 para los dos estímulos (no adquisición), junto a los estímulos que otorgarán las instituciones públicas y privadas que acompañan al Museo.

A continuación, el listado de obras seleccionadas ordenadas alfabéticamente por apellido del artista y/o responsable del colectivo:

> “Aire, tierra y cuadratura”, acrílico sobre lienzo de Natacha Ambros.

> “Las herramientas de Julio”, cerámica de Gabriel Baggio.

> “Reflejo de Taller”, óleo de Elena Blasco.

> “Hace mucho calor”, óleo de Vico Bueno.

> “Ian”, instalación de Ayelén Coccoz.

> “Fui al río”, fotoperformance de María Daud.

> “Grito tu nombre”, carbónico azul sobre papel de algodón de Toti D’Stefano.

> “El golpe de los tubos”, instalación de videos de Martín Farnholc Halley.

> “Pausa de una ilusión”, video de Diego Gelatti.

> “Sólo quiero que me quieran”, video - pintura instalación de Jazmín Giordano.

> “Atardecer”, acrílico y látex sobre lienzo de Agustín González Goytía.

> “Turbina”, escultura de Irina Kirchuk.

> “Cerca”, instalación de Julia Levstein.

> “Captura o después del borde”, grafito de Valeria López.

> “Ser Paisaje”, video de Gastón Lovato.

> “82 (Bar en el Folies-Bergere)”, fotografía del colectivo integrado por Nicolás Martella y Manuel Fernández.

> “Línea de producción”, instalación de audiovisuales de Paula Massarutti.

> “Dechado”, escultura de Alejandra Mizrahi.

> “Sin título”, lápiz sobre papel cuadriculado de Alejandro Montaldo.

> “Presión”, escultura de Andrés Pasinovich.

> “No me olvides”, video digital de Juan Desteract.

> “Tapiz”, óleo de Débora Pierpaoli.

> “Contrapeso”, fotografía digital de Cintia Clara Romero.

> “Los cimientos en el polvo”, tejuelas de barro de Florencia Sadir.

> “Estas pasiones avanzan en sentido contrario”, óleo de Juan Valenti.



99º SALÓN DE SANTA FE

El primer Salón Anual Nacional de Santa Fe se llevó a cabo en 1922, en oportunidad de la inauguración del museo, y desde entonces se desarrolla año tras año convocando a la comunidad artística de Argentina y extranjeros que residen en el país.

También conocido como Salón de Mayo, es una de las principales vías de adquisición patrimonial del Museo, nutriendo sus colecciones con obras de artistas modernos y contemporáneos que han marcado la Historia del Arte Argentino.

El Museo Rosa Galisteo, dependiente del Ministerio de Cultura, revisa y repiensa cada año la conceptualización de la convocatoria, situándola en el presente, analizando el contexto y escuchando las voces de las y los participantes, en pos de implementar políticas públicas que acompañen el arte contemporáneo en Argentina.