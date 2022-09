"Toda inversión internacional es bienvenida y es cuidada"

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó este miércoles de la inauguración de la nueva planta industrial de la empresa Arneg, en la localidad de Alvear, dedicada a la producción de paneles sándwich aislados para la construcción civil.

En su discurso, el mandatario santafesino agradeció “la decisión empresaria de seguir afirmando presencia en nuestra provincia con inversiones importantísimas”, de “generar las condiciones para nuevos puestos de trabajo, de infraestructura que podrán aprovecharse en la región, y de tener una planta de vanguardia para generar productos sustentables con el medioambiente, para desarrollar toda las posibilidades constructivas que puedan generarse desde la región a todo el país”, sostuvo Perotti.

Y agregó: “Siempre con vocación de hacer, de trabajar y de producir, la industria tiene campo de desarrollo, y a esa decisión la acompañamos con total convicción”. Además, afirmó que “este es un gobierno que apoya al que invierte, al que produce y al que trabaja, ese es nuestro norte, nuestra prioridad. Por eso, cuenten con nosotros en todas las etapas posteriores a esta feliz puesta en marcha”, dijo.

En ese sentido, el gobernador expresó que “toda inversión internacional para nosotros es bienvenida y es cuidada, creemos y tenemos una provincia vinculada al mundo: el 24% de las exportaciones nacionales salen de esta provincia, con lo cual mantener un vínculo comercial, de inversores, es también nuestra responsabilidad, y que la presencia de ustedes y el desarrollo de sus actividades en esta provincia también sea una manera donde ustedes sientan ese acompañamiento”. Más adelante, Perotti reafirmó “el deseo de esta provincia de seguir creciendo, de seguir sumando capital productivo, y de seguir teniendo gente como ustedes, que están generando no solamente una puesta en marcha con liderazgo, sino de una empresa con una perspectiva de incorporación de gente, de capacitación para potenciales clientes y profesionales”.



AMPLIAR LA

CAPACIDAD PRODUCTIVA

Por su parte, el CEO de Arneg Argentina, Carlos Pasciullo, agradeció al gobernador “por estar presente, por acompañar y compartir un momento que es de celebración”. Luego, destacó que con esta nueva planta se va a lograr una “ampliación de nuestra capacidad productiva. Hoy estamos produciendo 1.5 millón de m2. Con esta línea, vamos a aumentar a 4.5 millones de m2. Con lo cual, nos iríamos a 6 millones de m2 producidos por año”. Finalmente, el empresario remarcó: “Hicimos dentro del proyecto, algunos aportes a la comunidad de Alvear: el tendido de gas de cerca de 1.6 km. hasta llegar al predio, que genera la posibilidad de que varias empresas puedan utilizar el recurso y hemos traído energía hasta la planta. Además, de que se generarán más de 100 nuevos puestos de trabajo”. Participaron de la actividad el senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski; la diputada nacional por Santa Fe, Vanesa Massetani; el cónsul general de Italia en Rosario, Marco Bocchi; el presidente de Arneg Argentina, Eduardo Scopa; y el presidente comunal de Alvear, Carlos Piguín, entre otras autoridades.



LA EMPRESA

La firma nació en Rosario en el año 1977, bajo el nombre de Raffo S.A, dedicándose a la producción de estanterías metálicas y pasillos de revisión para supermercados y pequeños negocios. En 1984, se incorporan las líneas de exhibidoras refrigeradas y centrales de frío, brindando instalaciones completas para el sector del retail. Finalmente, en 1994, se asocia con el Grupo Arneg, conformando Arneg Raffo S.A. En este período, la empresa incorporó a sus productos las cámaras frigoríficas industriales. En el año 2003, queda definitivamente en manos del Grupo Arneg.

En 2012 incorporó una línea de producción de paneles continuos de última generación. Esta línea productiva permitió a Arneg Argentina no solo evolucionar en el sector del frío alimentario, sino también incorporarse al mercado civil con productos de altísimo nivel de calidad, como son los paneles sándwich tanto de muro como de techo. La inversión pudo realizarse con una importante capitalización de su casa matriz de 8,5 millones de dólares y una línea de crédito otorgada por el gobierno nacional (Bicentenario).



NUEVA PLANTA DE

PANELES CONTINUOS

Durante 2020, el panel sándwich para la construcción tuvo un importante aporte en la construcción de hospitales y módulos de pronta atención, que fueron realizados en tiempo récord para combatir la pandemia. En julio de 2020, se incorporó a la línea continua existente una nueva maquinaria para la producción de paneles de fachada arquitectónica que permitió ampliar la gama de productos con un innovador sistema de tornillería oculta.

Con el fin de lograr una línea completa de paneles sándwich, se proyectó una segunda línea de producción continua que permite alcanzar a sectores de la construcción donde hoy no se aísla por cuestiones de mayores costos. A tal fin, se desarrollaron productos con una excelente capacidad de aislación a costos muy competitivos.

Para llevar a cabo este proyecto, Arneg necesitaba una segunda planta industrial dedicada exclusivamente a estas líneas de productos. Se realizó la compra de un predio de 70.000 m2 en la localidad de Alvear, donde se proyectó la incorporación una nueva línea productiva de paneles continuos para la producción civil.

Finalmente, a inicios del 2021, se inició la construcción de la nave industrial de 9.000 m2 cubiertos. La nueva planta cuenta con un área de almacenaje interno para las materias primas: bobinas de chapa y los químicos utilizados para la espuma núcleo (Poliol e Isocianato).

El monto de inversión total es de más de 20 millones de dólares y el proyecto, desde su fase inicial, generando empleo directo e indirecto para más de 120 personas.