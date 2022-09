La Provincia convocó a los docentes a un nuevo encuentro para el lunes

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, anunció este miércoles la convocatoria a una nueva reunión paritaria con representantes de los gremios docentes. Al respecto, el funcionario detalló que “en el marco de la instancia de diálogo colectivo que estamos llevando adelante con los gremios docentes de la provincia de Santa Fe, convocamos a una nueva reunión formal el lunes a las 10 de la mañana en el ámbito del Ministerio de Trabajo; en razón de que la paritaria del sector se encuentra abierta, como venimos sosteniendo, y atendiendo a que, más allá de las que ya conocemos, no se encuentran dispuestas nuevas medidas de fuerza por parte del sector, lo que habilita a un ámbito propicio para llevar adelante el intercambio”.

Asimismo, el ministro ratificó una vez más la importancia que el gobierno provincial otorga al diálogo paritario y reivindicó “la negociación colectiva como el propicio para dar tratamiento a todo lo que tiene que ver con las relaciones entre empleadores y trabajadores de la provincia, en este caso de la educación, para tratar todo lo atinente a sus derechos, sus condiciones de trabajo y el funcionamiento de la administración pública provincial”.

En tanto, AMSAFE convocó para este jueves a partir de las 10 a una concentración en las puertas del Ministerio de Trabajo santafesino -en su sede de calle Rivadavia de la capital provincial- como corolario de las tres jornadas de paro de esta semana, en reclamo a una oferta salarial superadora al 77% entre marzo y diciembre y en rechazo al descuento de los días no trabajados por medidas de fuerza. La pauta salarial a la que sí adhirieron los docentes privados de SADOP, los empleados públicos de UPCN y ATE, los médicos de AMRA y demás sindicatos de empresas públicas estableció un 20 por ciento en septiembre y tres cuotas para totalizar otro 19 por ciento (7 por ciento en octubre, otro 7 por ciento en noviembre y un 5 por ciento en diciembre).

Por otro lado, teniendo en cuenta que este viernes 30 es día no laborable en la capital provincial por San Jerónimo, patrono de la ciudad, la vuelta a las aulas en la ciudad de Santa fe será el 3 de octubre.

De esta manera, sumando los actuales tres días de paro y los 14 previos entre agosto y septiembre, los chicos de las escuelas públicas contaron con 17 días menos de clases en dos meses, sin contar feriados y jornadas no laborables.

En medio de un escándalo de otra índole, pero que cala profundamente en la situación política de la provincia, el gobernador, Omar Perotti, se refirió el martes al conflicto docente y reforzó su postura sobre la propuesta salarial: “No solamente es de las mejores ofertas y muy buena a nivel país, sino que tiene un elemento claro y concreto: en diciembre nos volvemos a juntar para generar la actualización correspondiente”.

Recostándose en el hecho de que el “más del 90% de los trabajadores estatales ha acordado la política salarial”, Perotti resaltó: “Entendemos que esa propuesta es muy buena, ojalá podamos también llevarla a la instancia docente y retomar un esquema que es el que deseamos, con los chicos en la escuela, aprendiendo”.

Sobre la continuidad de la negociación, aún no se estableció una fecha de manera oficial, pero el trascendido desde el Ministerio de Trabajo es el de llamar a las partes en el inicio de la próxima semana, ya que consumadas las medidas de fuerza de estos días, no hay otras votadas ni previstas. Obviando el eje de la discusión concreta sobre los salarios, el eje estará en la idea de evitar el descuento de los días anteriormente anunciado, a cambio de una modificación de esquema en el calendario escolar para recuperar los días de clases.



AMSAFE DEFINIRÁ

LOS PASOS A SEGUIR

En medio del conflicto con los docentes de las escuelas públicas, el gobernador Omar Perotti aseguró que la propuesta salarial de la provincia “es inalterable” y que ya fue aceptada “por el 90 por ciento de los estatales”. Este miércoles, en cumplimiento la segunda jornada de paro de esta semana, el secretario general de Amsafe provincial, Rodrigo Alonso, salió a responderle al mandatario y anticipó que se tomarán todas las acciones políticas y legales para evitar descuentos por los días de medidas de fuerza. En declaraciones a LT8, Alonso remarcó: “este es el momento de finalizar con las posiciones intransigentes y que no ayudan a destrabar este conflicto. La provincia de Santa Fe está en condiciones de mejorar la propuesta salarial. El gobierno nos tiene que convocar al ámbito paritario para presentar una propuesta superadora. Tiene que dar marcha atrás con las amenazas de descuentos de días de paro”, planteó.

Alonso señaló que el gremio apuesta a “que este conflicto se pueda solucionar”, pero a la vez aclaró que AMSAFE “realizará todas las acciones políticas y legales que se deban hacer para que el descuento de los días por paro no haga mella en los salarios de los trabajadores”. “No aceptaremos que el gobierno nos meta las manos en el bolsillo por un conflicto que lo tiene como responsable principal por no atender las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la educación”, subrayó el titular de AMSAFE, y agregó: “El gobierno tiene que presentar una propuesta para solucionar este conflicto con tres elementos: dar marcha atrás con los descuentos de los días no trabajados y mejorar la oferta salarial y las condiciones de trabajo. Si no hay una propuesta paritaria, se evaluará la situación y definiremos los pasos a seguir”.

“Estamos en una situación muy difícil, que hace muchísimos años los docentes no atravesamos. Pero este conflicto también demostró la unidad que tenemos los trabajadores”, añadió el dirigente. “No es verdad que el 90 por ciento de los trabajadores han aceptado la propuesta. Los docentes somos más del 50 por ciento de los empleados públicos de Santa Fe. Por lo tanto, hay un sector muy importante que no acepta la oferta paritaria. La oferta se puede mejorar”, añadió.