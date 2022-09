Capacitaron a enfermeros

En el Instituto Superior del Profesorado N° 2, enfermeros y enfermeras fueron capacitados este miércoles en Cardiopatías Congénitas. Esto se llevó a cabo en el marco de la Semana del Corazón y estuvo a cargo de profesionales de la Fundación Favaloro.

Durante la jornada, estuvo presente el intendente Luis Castellano; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Emilio Scarinci; la responsable de la Dirección Regional de Salud, Eter Senn; el concejal Martín Racca; representante de la Fundación Favaloro y de la Fundación de Cardiopatías.

“Nosotros en la ciudad tenemos nuestro corazón en la ciclovía para llenar de tapitas y que sirve para concientizar sobre el tema, que sin dudas es necesario y todavía nos hace falta. Muchas gracias por organizarlo y a María Sol por estar en la ciudad, a todos los que trabajaron y a ustedes que vienen a capacitarse para detectar estas patologías que pueden aparecer en cualquier momento”, manifestó el Intendente.



TRABAJO CONJUNTO

EN LA SALUD

"Estamos participando de una jornada que se está llevando adelante en el marco de la Semana del Corazón, acompañando a la Fundación de Cardiopatías Congénitas; un grupo de mamás y papás que desde hace un tiempo largo, vienen haciendo un trabajo hermoso en la ciudad de concientización. Pero sobre todo, es un trabajo de mucho aporte a la salud pública. Han pedido algunas acciones concretas en el Hospital, que han fortalecido el servicio neonatal”, comentó Villafañe. “El equipamiento con el que contamos en la salud pública tiene que ver mucho con el trabajo que la Fundación viene realizando. Además, hoy contamos con un cardiólogo infantil que es una noticia muy importante para Rafaela. Esto habla a las claras con un trabajo conjunto que venimos llevando adelante, y por supuesto, en estas jornadas que vienen realizando, estamos acompañando porque entendemos la importancia de este tema y sobre todo, la detección temprana". “Hoy, para nosotros, contar con profesionales de la Fundación Favaloro en la ciudad es muy importante”, concluyó Villafañe.



CARDIOPATITIS

Valeria, mamá de Emiliano e integrante de la Fundación de Cardiopatías Congénitas, contó: “Él es portador de una cardiopatía congénita y les estoy robando unos minutos para hablar de una enfermedad que no está descrita en los libros. No forma parte de ninguna cátedra y no siempre se habla de ella en los congresos”. “Esta enfermedad se llama Cardiopatitis. Nuestros hijos tienen una cardiopatía y nosotros sus padres padecemos de cardiopatitis, que no es congénita. La adquirimos en el momento en el que nos anuncian el diagnóstico”. “Las cardiopatitis tienen síntomas muy claros: la impotencia, la angustia, la desesperación y el sentimiento de culpa. Pero afortunadamente, esta enfermedad tiene cura y este grupo de padres la hemos encontrado cuando decidimos unirnos y conformar la Fundación por las Cardiopatías Congénitas”, detalló. “Asumimos el compromiso de ejercer la función social para cuidar y proteger los derechos de las personas con cardiopatías, denunciar carencias o recursos insuficientes y ayudar a valorar el tiempo que en términos del corazón tantas veces es imprescindible y decisivo para preservar la vida”, enfatizó Valeria. “Colaborar en la capacitación continua de todos los profesionales que intervienen en la atención, tratamiento y educación de las personas con cardiopatías, introduciendo en el tratamiento de las mismas, la mirada interdisciplinaria en todas las etapas de su vida, es nuestra misión”, cerró.

A su turno, Carina López, mamá de Sarina, quien tiene una cardiopatía congénita, y también miembro de la Fundación, mencionó: “Para nosotros, septiembre es el mes del corazón. Hace desde el 1° que llevamos adelante distintas acciones para concientizar sobre el tema". "Es necesario que el equipo de enfermeros que atiende a los chicos y chicas tenga este tipo de capacitaciones. A veces es caro el acceso para trasladarse a otras ciudades. En esta oportunidad se convocó a personas de Rafaela y la zona". Respecto a la posibilidad de tener una Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica en el Hospital, resaltó que "representa mucho porque es muy necesario".



EXPERIENCIA

Por su parte, María Sol, quien dictó la capacitación, dijo: “Quiero agradecer a la gente de la Fundación que me invitó a participar y organizar esta jornada, que la hago con todo mi corazón porque sé lo que viven a diario, lo que los pacientes padecen y las diferencias en los resultados cuando tiene profesionales competentes versus profesionales que no están formados”. “Los resultados son notorios y los muestran las estadísticas. En los equipos de enfermería hay multiplicidad de estudios que hablan de la capacitación que se necesita en los miembros de los equipos, en los resultados y las complicaciones que sufren los pacientes en el momento que están hospitalizados”. “Acá hay ganas, interés e intención de capacitarse. Ahí está la semilla que nosotros buscamos y que las familias buscan como profesionales que atiendan a sus hijos; lo más preciado que tienen y que están pasando por un momento de muchísimo estrés. Y no siempre la contención es la adecuada. No todas las instituciones tienen profesionales que puedan cobijar esa angustia. Es una de las tantas funciones que tenemos como equipo de enfermería, además de trabajar con el paciente, desde recién nacidos hasta adolescentes”. “Nosotros somos la alarma porque estamos al lado del paciente observando, desde el momento que ingresa a la institución hasta que se le da el alta. Somos quienes precozmente podemos anticiparnos a las complicaciones trabajando en equipo para hacer la diferencia”, finalizó.