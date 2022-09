La sede partidaria del PS Rafaela lleva el nombre de "Hermes Binner"

En reconocimiento a los 15 años de la histórica elección que condujo a Hermes Binner a la gobernación de Santa Fe, el Centro Socialista de Rafaela realizó este miércoles un sencillo homenaje, colocando una placa con su nombre en la sede del local partidario ubicado en Belgrano 223. Cabe señalar que este acto se tendría que haber llevado a cabo el pasado 2 de septiembre, pero como ese día se decretó feriado nacional a raíz del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, se lo reprogramó para la jornada de ayer.

En la ocasión, estuvieron presentes Antonio Bonfatti, ex gobernador de la provincia y el diputado nacional Enrique Estévez, actual secretario del PS de Santa Fe y el titular del Centro Socialista, Santiago Gaspoz, entre otras autoridades locales y amigos del ex mandatario nacido en Rafaela.

Sobre el recuerdo que tiene de Hermes, Bonfatti comentó que "el mismo es de toda una vida, ya que fueron 50 años lo que compartimos con Binner. El hecho de poder nombrar a este centro socialista 'Hermes Binner" en su lugar de nacimiento es un digno y justo reconocimiento, ya que debe servir como ejemplo a las futuras generaciones. Fue una persona que siempre recordaba su Rafaela natal, donde forjó su vida y su personalidad. Para él era sumamente importante Rafaela".

A continuación, acerca de los valores que se debieran rescatar de Binner, Bonfatti resaltó "su transparencia, donde tenía esa máscara que parecía un hombre duro pero era el tipo más blando que conocí, y en particular con los niños. También era un gran estudioso, que siempre llevaba adelante sus propuestas con mucha fuerza y trabajo, porque no paraba ni sábado ni domingo, para hacer realidad sus convicciones e ideas y llevarlas a la práctica.

Posteriormente, en alusión a que si Binner tenía permeabilidad generacional, Estévez sostuvo que "totalmente. Como jóvenes del socialismo siempre tuvimos, por parte de él y del partido mismo, en todo el proceso de gobierno, una participación transversal de los jóvenes en la construcción de políticas públicas con una mirada no estrictamente para temas juveniles, sino teniendo una mirada literal de la gestión. Creo que esos gobiernos que empezaron con Hermes en 2007 fueron un nuevo tiempo para la provincia en todos los aspectos. Fíjense la diferencia que existe con la realidad que en uno de sus primeros actos administrativos de Hermes fue autolimitarse en sus funciones para designar jueces. Y llevándolo al día de hoy, el que preside el Consejo de la Magistratura está aparentemente en audios viendo cómo acomoda causas judiciales. Hermes representó eso, la posibilidad de una provincia distinta, de un estado distinto, de un pueblo que esté empujando la provincia que tenemos".

En tanto, durante la conferencia de prensa con los medios locales, también se trataron otros temas políticos de actualidad, como por ejemplo la realidad actual de la provincia. "La veo sin propuestas, sin proyectos, sin resolver el conflicto con los docentes. La provincia no tiene paz, no tiene orden y la cosa está mucho peor. Sobre los docentes, hubiesen seguido con la cláusula gatillo y no hubiesen tenido ningún tipo de problema. Si no hay diálogo, no hay acuerdo. Sobre la batalla contra el narcotráfico, no está perdida, pero entre todos, provincia, Nación, fuerzas de seguridad se deben abordar los problemas sociales y las problemáticas que tiene la juventud", expresó Bonfatti.



EL LEGADO DE HERMES BINNER

Hermes Binner, quien nació y cursó sus estudios primarios y secundarios en Rafaela llevó adelante un proceso de transformación en la provincia, signado por una profunda reforma del Estado, la realización de un Plan Estratégico Provincial y la implementación de un programa de gobierno con muy fuerte eje en las políticas de educación, salud, cultura, seguridad democrática y obra pública. Fue siendo gobernador quien llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el reclamo por la deuda histórica por coparticipación del gobierno nacional con las santafesinas y santafesinos y su gestión puso énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas públicas y la construcción de consensos.



PARTICIPACIÓN

Nadie quiso perderse el acto en homenaje al rafaelino Hermes Binner, ya que fue importante la delegación de diputados provinciales que se acercaron a la sede de calle Belgrano, como el sunchalense Pablo Pinotti, Erica Hynes, Lorena Ulieldin, Esteban Lenci (también secretario de Interior del PS Santa Fe) y Nicolás Aimar además de la concejala de Santa Fe, Laura Mondino, quien además es secretaria Adjunta del partido.

De Rafaela se sumaron el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, y los ediles Leonardo Viotti y Lisandro Mársico, los ex concejales Natalia Enrico, Carina Visintini y Rodolfo Enrico, así como también amigos y ex compañeros de estudios de Binner, como Ricardo Tettamanti e Isaac Kurganoff.

Asimismo, asistieron el presidente de la Comuna de Susana, Alejandro Ambort y el ex diputado provincial, Omar Martínez (actual funcionario del Municipio de Sunchales) entre otros.