Audios de Sain: Corach despegó a Perotti

Ayer se hizo público un audio en el cual Marcelo Sain, exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, pedía investigar a Nahuel Caputto, dueño de El Litoral.

Hoy, en Rosario y en una rueda de prensa, Marcos Corach, ministro de Gestión Pública, negó que haya instrucciones del gobernador Omar Perotti para realizar esta metodología, y de hecho el propio gobernador se comunicó con Caputto, para expresar su solidaridad, y desvincularse de cualquier acción de ese tenor.

"Hay que dejar actuar a la Justicia con lo que ha pasado con las declaraciones del exministro. Nosotros las hemos recibido recién el viernes. Me parece que hay un coqueteo entre la política tratando de jugar con esto, tratando de sacar partido. Me parece que no es razonable. Ninguna de las cosas son pertinentes con la causa. La causa es las escuchas ilegales. Lo que sale ahora evidentemente no tiene nada que ver con la causa", manifestó Corach.

Y según lo publicado pore El Litoral, sobre la distribución de los archivos el funcionario afirmó que "no somos los más indicados para contestar quién es el que lo distribuye. Cada uno de los querellantes ha recibido las copias de los audios. Nosotros la recibimos el viernes. El fin de semana ya empezaron a ser distribuidas, editadas. Claramente la política juega".

NO EXISTEN ORDENES DE INVESTIGAR

Además, Corach negó que haya órdenes de investigar por parte del Gobierno.

Y subrayó "no existe ninguna orden del gobernador ni de ninguno de los funcionarios, para hacer investigaciones que no tengan que ver con causas judiciales. Si a metros del despacho del gobernador se hizo un allanamiento, es porque dejamos actuar a la Justicia. Nosotros no nos metemos en eso",

También dijo que "los audios se distribuyen a los querellantes. El hecho que los medios de comunicación tengan acceso a los audios, ya no depende de nosotros. Hay una intencionalidad y se nota. Es manifiesta. En un momento además donde se están concursando los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Que hayan pasado dos años y la causa no tenga ningún imputado, por lo menos para mí es un poco raro".