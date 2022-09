Al igual que Ford, Toyota suspendió su producción por escasez de neumáticos

La automotriz Toyota paralizará desde hoy su producción de vehículos en la planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, como consecuencia de la falta de neumáticos. La empresa envió una carta a sus proveedores en la que hace referencia al conflicto salarial entre empresarios y trabajadores de la industria del neumático.

"En referencia al conflicto entre el sindicato del neumático y nuestros proveedores de ese insumo, le comunicamos que Toyota Argentina interrumpirá la producción de su planta de Zárate a partir del primer turno de mañana, hasta que se pueda restablecer el abastecimiento de esas piezas", sostuvo la compañía.

Toyota confió en una "pronta solución" del conflicto y pidió disculpas "por los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar en sus plantas productivas". La marca de origen japonés produce en Zárate produce la pick up Hilux y el SUV SW4, que son modelos que se distribuyen en el mercado local y se exportan a numerosos países de América Latina.

En 2021, la marca alcanzó su récord histórico de producción en la Argentina, con 146.000 unidades en total. La decisión que Toyota tomó por la escasez de neumáticos se suma a la que ya decidió otra automotriz, Ford, que el lunes paralizó su planta de General Pacheco. En esa terminal se producen unas 300 camionetas por día, de las cuales el 70% se destina a la exportación.

Otras terminales, como Renault, Fiat, Volkswagen y Peugeot, están evaluando medidas similares ante la extensión del conflicto sindical, que ya lleva cinco meses.

El Gobierno reclamó "sensatez" a empresarios y sindicalistas de la industria del neumático para que pueda llegarse a un acuerdo salarial "razonable" que permita destrabar el conflicto. "Es un tema que tiene que resolverse porque es un sector importantísimo para la industria y la economía en general", sostuvo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.



GRUPO FIAT, EN DIEZ DÍAS

El presidente de Fiat, Jeep y RAM del grupo Stellantis, Martín Zuppi, advirtió ayer que la empresa podría parar la producción "en diez días" por falta de neumáticos, ocasionada por el conflicto en ese sector industrial. Zuppi mostró su preocupación por "lo que está pasando con los neumáticos y con todo lo que tiene que ver con el conflicto porque hay una cadena de valor completa que termina siendo afectada por este motivo".

Sostuvo que las terminales tienen un stock para poder seguir trabajando por algunas semanas, pero advirtió que si el conflicto se extiende podrían verse obligados a frenar las líneas de producción. El ejecutivo advirtió que el freno a la producción podría afectar también a la automotriz PSA Peugeot Citroën, la otra marca del grupo Stellantis.

"Tengamos en cuenta que las plantas de autos contamos con dos o tres semanas de stock de neumáticos y hoy en día estamos prácticamente a 10 días de tener que parar si este conflicto no se resuelve", expresó en declaraciones a Radio Mitre. Fiat se abastece de los neumáticos Pirelli, tanto para la planta de Córdoba de Fiat como la de Peugeot en la localidad bonaerense de Palomar.

Zuppi explicó que "estamos hablando también de concesionarios y toda la cadena de proveedores que son los que nos abastecen a nosotros a diario para poder producir". El ejecutivo del grupo Stellantis preciso que Fiat produce cerca de 15.000 vehículos por mes y que se necesitan "75.000 neumáticos mensuales, más lo que tiene que ver con la reposición, así que son números importantes para la industria".



COSTOS DEL CONFLICTO

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, estimó ayer que, de continuar el conflicto con los trabajadores del neumático, la producción de autos podría caer hasta un 15% y se perderían alrededor de US$300 millones en exportaciones.

"Yo espero que mañana pueda volver a la sensatez y esto se ponga en marcha, porque es un gremio (SUTNA) que tiene una muy buena paritaria, hasta tiene contemplado distribución de utilidades, que se ha dado en otras oportunidades", sostuvo el funcionario.

De Mendiguren comentó que a lo largo de las 34 audiencias que ya se realizaron entre empresarios y sindicalistas de la industria del neumático, "siempre se está al borde de una solución y a último momento se vuelven a replantear las condiciones por parte del sector sindical. A mí como Industria, aunque es un problema del Ministerio de Trabajo, es un tema que me preocupa muchísimo".

Además, destacó que el sector automotriz "es terriblemente eficiente. En Toyota, muchos de sus proveedores hasta están sobre la Ruta 9 porque trabajaban just in time . Esto quiere decir que la fábrica no tiene stock y cuando se para la línea automáticamente se para la producción a toda la cadena de valor". (NA)