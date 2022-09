Massa abre el debate del Presupuesto en Diputados

El ministro de Economía, Sergio Massa, abrirá hoy en la Cámara de Diputados el telón del debate en torno al Presupuesto 2023, con una exposición sobre los principales lineamientos del proyecto. La presentación será a las 14:00 en el Salón Delia Parodi, en el marco de la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller, y lo hará acompañado de sus secretarios de Estado.

A las 16, luego de la introducción formal de Massa, el debate se trasladará a la sala C del anexo de la Cámara baja, donde tomarán las palabra los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo, y de Finanzas, Eduardo Setti, quienes proporcionarán más detalles de la iniciativa que contempla un gasto general de 29 billones de pesos, una inflación proyectada del 60% interanual, un crecimiento del PBI del 2% y un déficit del 1,9%.

También asistirán a la comisión los secretarios de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren; de Agricultura, Juan José Bahillo; y de Energía, Flavia Royon. En caso de que no alcance el tiempo para que completen sus informes, se pasará a un cuarto intermedio hasta el día siguiente.

El jueves asistirán para brindar sendos informes el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; el jefe de la Aduana, Guillermo Michel; y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, como reclamaba Juntos por el Cambio.

Para la semana próxima están previstas las presentaciones de los ministros Claudio Moroni, de Trabajo; Gabriel Katopodis, de Obras Públicas; Carla Vizzotti, de Salud; Juan Zabaleta, de Desarrollo Social; Alexis Guerrera, de Transporte; y Jaime Perczyk, de Educación; entre otros.

Los gobernadores y la oposición se preparan para negociar obras para sus provincias, pero en general prima una mejor predisposición a acompañar que el año anterior, cuando el desenlace fue estrepitoso con el Gobierno quedándose sin Presupuesto.

El diputado nacional de Evolución Radical Emilio Yacobitti adelantó días atrás por Twitter que este Presupuesto presentaba "variables macroeconómicas más razonables" que el del año anterior, lo que generaba mejores condiciones para "una aprobación en general" por parte de Juntos por el Cambio.

Se verá si el resto de la oposición piensa lo mismo, pero más allá de las dudas lógicas en un debate tan sensible, la discusión se encamina hacia un apoyo mayoritario.

Según supo NA, el debate entre los propios diputados comenzará el martes 11 de octubre hasta el lunes 24 del mismo mes, cuando se firmaría el dictamen para llevar al recinto el 26 de octubre.