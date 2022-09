El Banco Central compró US$ 324 millones

El Banco Central compró ayer US$ 324 millones en el mercado y acumula más de u$s 3.970 millones en el mes, según informaron fuentes oficiales. En tanto, indicaron que por operaciones con el programa que reconoce 200 pesos a los exportadores de soja se liquidaron en la rueda US$ 412 millones y se acumula una liquidación de US$ 6.186 millones.

Por el programa de incremento exportador, el Gobierno estima que el campo aportaría cerca de US$ 7.000 millones, pero las operaciones se irán reduciendo de aquí al viernes cuando vence la operatoria.

Los exportadores necesitan entre tres y cuatro días para el armado de la documentación que debe presentarse a los fines que el Gobierno devuelva precisamente los $200 por dólar, por lo tanto conociendo esa demora en los trámites administrativos y procesos, este miércoles podría ser el último día de este tipo de operaciones.



BLUE EN ALZA

El dólar blue escaló cuatro pesos y cerró a $290 pesos en la punta vendedora y los tipos de cambio financieros cayeron por segunda jornada consecutiva, según las principales cotizaciones del mercado cambiario. La divisa paralela cerró la jornada del martes en el mismo valor que el cierre de agosto pasado y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 98,5%.

El dólar blue, según los pronósticos de los especialistas del mercado, va así tomando impulso, a medida que se acerca el vencimiento del mecanismo del dólar-soja, que se producirá el próximo viernes.

El dólar financiero anota su segunda caída consecutiva pero se mantiene como la cotización más cara del mercado y sigue por encima de los $300 y la brecha con el mayorista sobre el 100%. (NA)