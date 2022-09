Los impuestos provinciales aumentarían 50% en 2023

Por estos días, se suceden las reuniones en distintas oficinas de la cartera económica para dar las puntadas finales a la denominada ley de leyes. Con relación al tema impositivo, trascendió que es probable que el aumento en los impuestos inmobiliario urbano y rural tenga un techo de 50% en los tramos superiores.

En relación al Impuesto Único a la Patente Automotor, la semana pasada el gobierno provincial convocó a intendentes de las principales ciudades, aquellas que concentran el mayor porcentaje de recaudación del impuesto automotor, para analizar conjuntamente las alternativas de incremento. En este sentido, asistieron al trascendente encuentro representantes de los municipios de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, Esperanza, Sunchales, Villa Gobernador Gálvez, Cañada de Gómez, Casilda y Granadero Baigorria. Según fuentes confiables tanto del gobierno provincial, como lo surgido de las opiniones de los voceros municipales consultados, existió un virtual acuerdo para alcanzar un incremento del orden del 50%.

Vale señalarlo también, desde las intendencias de Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez, los participantes de esta reunión donde se debatieron e intercambiaron criterios, no emitieron opinión al respecto.

El ministro de Economía de la Provincia, Walter Agosto, ultima los detalles para presentar el proyecto de Presupuesto 2023 y la ley impositiva a la Legislatura el próximo viernes.



EN RAFAELA

Contrarreloj, el Departamento Ejecutivo Municipal apura los últimos cálculos para cerrar el proyecto de Presupuesto 2023 y la ordenanza Tributaria que presentará el viernes por la tarde o nochecita ante el Concejo Municipal. "Si bien se toman datos del proyecto de Presupuesto nacional que ya fue presentado en el Congreso para hacer nuestras propias estimaciones, la elevada inflación y la incertidumbre sobre cómo seguirán los precios torna muy difícil definir los números", subrayó una fuente del Ejecutivo local.

En el Concejo, había reuniones entre este martes y miércoles para darle formato definitivo al presupuesto propio. "Se trabaja para cumplir con los plazos, pero en un escenario de alta inflación todo se hace complicado", insistieron desde el Ejecutivo. ¿Cuánto podrían aumentar los tributos municipales en 2023? "No está definido cuál será la propuesta, pero el Ejecutivo propone y el Concejo dispone", finalizó.



MORATORIA

Vence hoy el plazo para regularizar deudas en el marco de la Moratoria 2022 para tributos municipales, que incluye Tasa General de Inmuebles, convenios de pago, rentas varias, Derecho de Registro e Inspección, Derecho de Cementerio, contribución por mejoras y multas de los juzgados números 1, 2 y 3 que presenten atrasos o falta de pago hasta el 31 de diciembre del año 2021 inclusive.

En ese sentido, el Estado local ha establecido que las deudas generadas entre abril del 2020 y diciembre del 2021 (período influenciado por la pandemia) tendrán una quita del 100% de los intereses. En el caso de las deudas generadas desde marzo del 2020 hacia atrás, la quita de intereses fue establecida en el 80%.

Hasta el día de ayer, se habían celebrado 3.490 convenios, de los cuales 3139 (el 90%) fue por pago contado aunque el Municipio no detalló los ingresos que obtuvo por esta moratoria. La mayor parte de los acuerdos comprenden deudas por la Tasa (1.464, es decir el 42% del total), y por multas (1.339, el 38%).