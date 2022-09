Clásicos en la primera fecha

El Consejo Federal aceleró los trámites esta semana y ya está todo armado para el Regional Amateur 2022/23. Finalmente el mismo comenzará el 16 de octubre, fecha prevista, y no tendrá demora de una semana. Las zonas de los equipos de la Liga Rafaelina en la Región Litoral Sur se mantuvieron tal lo informado originalmente y este martes se confirmó el fixture.

Como es casi tradicional, Ben Hur y 9 de Julio jugarán en la primera fecha, esta vez en el Néstor Zenklusen en la primera rueda. En la otra zona, Sportivo Norte será anfitrión de Quilmes. Imaginamos nuevamente días previos con varias reuniones por el tema operativos de seguridad.

Este es el detalle del fixture:

Zona 5, 1ª fecha, Sp. Norte vs. Quilmes y Ferro vs. Libertad. 2ª fecha: Libertad vs. Sp. Norte y Quilmes vs. Ferro. 3ª fecha: Sp. Norte vs. Ferro y Libertad vs. Quilmes.

4ª Fecha: Quilmes vs. Sp. Norte y Libertad vs. Ferro. 5ª fecha: Sp. Norte vs. Libertad y Ferro vs. Quilmes. 6ª fecha: Ferro vs. Sportivo y Quilmes vs. Libertad.

Zona 6: 1ª fecha, Ben Hur vs. 9 de Julio y Juventud de Esperanza vs. Santa Clara de Buena Vista. 2ª fecha: Santa Clara de Buena Vista vs. Ben Hur y 9 de Julio vs. Juventud. 3ª fecha: Ben Hur vs. Juventud y Santa Clara vs. 9 de Julio.

4ª Fecha: 9 de Julio vs. Ben Hur y Santa Clara vs. Juventud. 5ª fecha: Ben Hur vs. Santa Clara y Juventud vs. 9 de Julio. 6ª fecha: Juventud vs. Ben Hur y 9 de Julio vs. Santa Clara.

Las fechas son: 16, 23 y 30 de octubre; 6, 13 y 19 de noviembre. Clasifican los dos primeros, para luego ir eliminándose en play offs.