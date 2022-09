Argentina goleó a Jamaica

La Selección argentina derrotó por 3 a 0 a Jamaica con un doblete de Lionel Messi en el estadio Red Bull Arena de New Jersey, en un partido amistoso que cerró la gira por Estados Unidos en la preparación para el Mundial de Qatar 2022. En un monólogo del conjunto albiceleste, que se adueñó de la pelota de principio a fin, Julián Álvarez abrió el marcador a los 12 minutos de juego, después de una asistencia de Lautaro Martínez, mientras que Messi, que empezó el duelo en el banco, ingresó y estiró la diferencia con un golazo de media distancia y con otro de tiro libre, a los 41 y 44 minutos del complemento.

Tras el gol de Álvarez en la etapa inicial, el resto de las situaciones claras estuvieron en los pies de Ángel Di María, cuyo remate fue atajado por Andre Blake, y de Giovani Lo Celso, que tuvo dos disparos que se fueron apenas desviados, pero el equipo de Lionel Scaloni no logró aumentar la ventaja.

A los 10 minutos de la segunda parte saltó al campo de juego el capitán, quien estuvo entre las variantes por un cuadro gripal, ante el pedido del público en el estadio y en lugar de Martínez, mientras que junto a la "Pulga" entró Enzo Fernández por Guido Rodríguez. El encuentro continuó con un dominio absoluto de Argentina y con Emiliano "Dibu" Martínez como un espectador de lujo por las nulas llegadas del rival, al tiempo que Scaloni le dio minutos también a Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Lisandro Martínez y Joaquín Correa.

Estadio: Red Bull Arena de New Jersey. Árbitro: Marco Ortíz (México).

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel (Molina), Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Alexis MacAllister (De Paul), Guido Rodríguez (Fernandez), Giovani Lo Celso; Julián Álvarez (J. Correa), Lautaro Martínez (Messi) y Ángel Di María (Lisandro Martinez). DT: Lionel Scaloni.

Jamaica: Andre Blake; Damion Lowe, Javain Brown (Parris), Adrian Mariappa, Amarii Bell; Ravel Morrison, Daniel Johnson, Shamar Nicholson (Gray), León Bailey, Bobby Reid y Michail Antonio. DT: Heimir Hallgrimsson.

Gol en el primer tiempo: 12m Álvarez (A).

Goles en el segundo tiempo: 41m y 44m Messi (A).